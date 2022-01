Politica



Cinque Stelle: a Carrara in arrivo le risorse del PNRR. Ma Pieruccini non se n’è accorto

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:56

Checché ne dica Nicola Pieruccini (Lega) che ha accusato l’amministrazione comunale di Carrara di aver sprecato l’occasione del PNRR perché non è stata in grado di portare a casa neppure un centesimo, la verità è un’altra. Parola dei Cinque Stelle





“Lette le graduatorie, carte alla mano, niente, non avevano trovato Carrara neppure mettendosi d’impegno. Ma la verità è un’altra – dichiara il movimento pentastellato - Carrara ha portato a casa 10 milioni di euro grazie al finanziamento di quattro importantissimi progetti: la ricostruzione della scuola media Buonarroti, la completa riqualificazione della piscina di Carrara, l’importante intervento che riguarderà l’area di Bonascola fra ex campo sportivo, ex ludoteca e nuova rotatoria e l’intervento aggiuntivo su Palazzo Pisani a Carrara”.





“Ben 10 milioni e quattro interventi che la Lega non ha visto. Allora vogliamo essere d’aiuto a Pieruccini ed evitargli altre figuracce e anticipiamo che Carrara ha anche visto finanziato il progetto per la piantumazione di 160 nuove alberature in tre distinte aree, per un totale di circa 300 mila euro nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.





