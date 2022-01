Politica



Covid-19, De Pasquale torna a parlare alla città: «1000 in isolamento, mai così tanti. Vaccinatevi»

lunedì, 10 gennaio 2022, 21:29

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha ripreso oggi l’attività in presenza perché ha effettuato il tampone ed è risultato negativo al covid-19. E ha così rivolto un appello alla cittadinanza:

Come vi ho anticipato nei giorni scorsi, grazie al vaccino gli effetti della malattia su di me sono stati molto limitati e ho avuto poco più di un semplice raffreddore, cosa che mi ha permesso di portare avanti la mia attività di sindaco, lavorando da casa .

Anche alla luce di questa esperienza, rinnovo a tutti l’invito a vaccinarsi. Parlo soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose, e che corrono seri rischi di finire in ospedale.

Ma anche a chi deve provvedere al richiamo, anch’esso fondamentale per non correre pericoli.

Il vaccino è un’arma fondamentale ma i rischi posti da questa pandemia sono ancora molto, molto elevati anche e soprattutto per l’alta contagiosità della variante omicron.

Non a caso tra poco il presidente del consiglio dei ministri annuncerà nuove misure, che vi invito a seguire con grande attenzione.

La situazione è complicata, anche nella nostra città. Secondo i dati dell’azienda sanitaria proprio in questi giorni abbiamo raggiunto il numero più alto di contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Oggi il trend è di circa 200 contagi al giorno e abbiamo mille persone in isolamento, un vero e proprio record anche rispetto al picco del novembre 2020 quando avevamo 850 carraresi in isolamento.

A parziale consolazione dobbiamo segnalare che proprio grazie al vaccino, l’occupazione dei posti letto in ospedale non è paragonabile a quella registrata a inizio pandemia. Attualmente non c’è nessun carrarese in rianimazione e i nostri concittadini ricoverati sono solo 15.

Proprio alla luce dell’alta contagiosità della variante omicron e dell’elevato numero di persone positive, torno a raccomandare a tutti la massima prudenza.

E’ ancora necessario indossare sempre la mascherina, lavarsi spesso le mani e mantenere il distanziamento.

Dobbiamo farlo in primis per tutelare le persone più fragili, ma anche per proteggere le attività economiche e salvaguardare l’attività didattica in presenza, così importante per gli studenti.

Facciamo ancora uno sforzo per aiutare i nostri nonni, i nostri amici e i nostri figli.