Politica



Ex campo sportivo di Bonascola, ecco i soldi per la riqualificazione

martedì, 11 gennaio 2022, 19:05

L'amministrazione comunale di Carrara ha incassato il finanziamento del progetto di riqualificazione dell'ex campo sportivo di Bonascola, della ludoteca e della rotatoria su via Provinciale, per un totale di circa un milione e 700mila euro.

Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle plaude al risultato. "Tutto si inserisce in un progetto di recupero definitivo, così come auspicato durante le attività legate al POC nel 2019, poi sospese causa Covid, in cui erano state raccolte idee e richieste dei partecipanti".

L'obiettivo è far sì che la ludoteca ritrovi la sua funzione socio-aggregativa, con spazi per cittadinanza e associazioni, mentre la realizzazione della nuova rotatoria punta al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale. Per l'ex campo sportivo si tratta, invece, della riqualificazione "di un'importante area abbandonata nel degrado da oltre dieci anni ed alla quale nessuno nelle precedenti amministrazioni aveva mai dato la dovuta attenzione ed importanza.

"Il gruppo del M5S ringrazia l'amministrazione, che ha sempre ascoltato le richieste della maggioranza circa il recupero dell'area di Bonascola, ma anche ERP e Don Piero della parrocchia della Madonna del Cavatore, che hanno mostrato la ferma volontà di trovare soluzioni utili alla cittadinanza. Inoltre, un ringraziamento anche agli uffici che lavorano a questi progetti, che negli anni sono stati predisposti per andare a caccia di finanziamenti e che ora stanno portando importanti risultati".

"In questi quattro anni abbiamo messo alcune basi sulle quali dobbiamo costruire il rilancio del territorio per una città più vivibile – concludono i pentastellati -: è condizione indispensabile per creare qualcosa di concreto e non effimere azioni di facciata alle quali non abbiamo mai creduto".