Fit-Cisl: “Su Asmiu, solo attacchi strumentali da Fp Cigl, FI e Cofrancesco”

lunedì, 3 gennaio 2022, 09:08

La sigla sindacale FIT-CISL interviene con una nota stampa in risposta agli attacchi, ritenuti strumentali, rivolti alla nuova amministrazione aziendale Asmiu, da FP-CGIL, dal consigliere comunale Antonio Cofrancesco e da Forza Italia.

Il nuovo amministratore unico dell’azienda, Massimiliano Fornari, è in carica dal settembre scorso: un tempo troppo breve, secondo il sindacato, per fare attacchi al suo operato.

“Non sappiamo e non capiamo le farneticazioni da loro espresse. FP-CGIL, il consigliere comunale Antonio Cofrancesco e Forza Italia sono ‘un trio” difficile da comprendere insieme, coalizzatosi evidentemente per raggiungere obbiettivi politici che poco hanno a che fare per il bene della città e dei lavoratori”

“L’ASMIU – prosegue Fit-Cisl - nel recente passato ha aumentato notevolmente la forza lavoro procedendo ad assunzioni, che significa nuovi posti di lavoro e abbassamento dell’età media dei lavoratori in un settore dove la forza fisica e la salute dei dipendenti è strategica; avviato un rinnovamento del parco mezzi, con mezzi nuovi ed a noleggio; esteso a quasi tutta la città la raccolta porta a porta contribuendo a raggiungere obbiettivi di differenziata mai raggiunti prima d’ora”.

Secondo i rappresentanti dell’organizzazione sindacale Lino Massa, Mirco della Bona, Pier Paolo Bertuccelli (Fit-Cisl), molte cose sono dunque state fatte ed altre aspettano ancora di essere realizzate ma ad oggi il cammino intrapreso appare virtuoso verso una traiettoria di miglioramento dei servizi per i cittadini massesi.

“Ci stupisce la FP-CGIL – incalzano - che per anni ha appoggiato con il proprio silenzio le amministrazioni che si sono succedute, quelle che pretendevano di tenere pulita una città con solo 70 dipendenti operativi sulla strada e con mezzi obsoleti e fatiscenti che viaggiavano soprattutto grazie alle capacità e alle conoscenze delle maestranze dell’officina e non certo grazie alla qualità dei mezzi aziendali a disposizione”.

Ed ancora: “Ci stupisce una FP-CGIL che, come sta accadendo a Viareggio nella società di Igiene Urbana SEA Ambiente, si isola dagli altri sindacati nell’estrema convinzione di sempre di essere l’unico sindacato che rappresenta i lavoratori. Ci stupisce una FP-CGIL che si coalizza con un gruppo politico che nulla ha a che spartire con lei a dimostrazione che continua, come sempre ha fatto, a non fa gli interessi dei lavoratori ma di quella parte politica che più gli conveniente al momento”.

Poi l’affondo alle parti politiche: “Nello stesso tempo ci stupisce Forza Italia che si coalizza con un consigliere fuoriuscito dalla lista che ha appoggiato il sindaco Persiani alle elezioni ed insieme attaccano le scelte e l’operato dell’amministrazione comunale pur facendone parte, come pure ci stupisce il fatto che vadano a braccetto con la FP-CGIL. Qual è il filo conduttore che unisce tali forze che nella norma hanno pensieri ed idee diametralmente opposte? Ci sono forse interessi comuni che partono dalla vicina Versilia?”.

Qualche problema da risolvere certamente c’è, ammette il sindacato, come accade in tutte le aziende e specialmente in quelle del settore ambientale, ma “non si possono certo additare colpe all’ultimo arrivato, il quale, con il costante dialogo con le parti sociali aziendali sta cercando di sistemare i danni che hanno fatto i suoi predecessori”.

Infine, il sindacato lancia una dura requisitoria: “Un ‘Trio’ si permette di attaccare l’amministratore unico della società proprio quando questi nei giorni scorsi ha dovuto incontrare personalmente i lavoratori precari per smentire voci infondate e malevoli sul loro futuro all’interno dell’azienda alimentate dalla stessa FP-CGIL per mettere paura e poi garantire assistenza”.

M. C.