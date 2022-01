Fontia, frazione abbandonata nei rifiuti

Altri articoli in Politica

giovedì, 6 gennaio 2022, 20:48

Asmiu continua ad essere al centro del botta e risposta tra sigle sindacali. Oggi il segretario FIT-CISL, Luca Mannini, replica a FP-CGIL e al suo segretario Alessio Menconi

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:56

Checché ne dica Nicola Pieruccini (Lega) che ha accusato l’amministrazione comunale di Carrara di aver sprecato l’occasione del PNRR perché non è stata in grado di portare a casa neppure un centesimo, la verità è un’altra. Parola dei Cinque Stelle

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:38

“Gorlandi si dimette da Forza Italia motivando le dimissioni con la mancanza di tempo per ragioni di lavoro. Nello stesso momento dichiara di volersi candidare alle prossime elezioni comunali di Aulla”. Qualcosa non torna, secondo Paolo Sordi del direttivo provinciale di partito Sel

mercoledì, 5 gennaio 2022, 17:28

Molte polemiche si sono sollevate riguardo al progetto della riqualificazione del parco di Villa Rinchiosa, soprattutto su come si sarebbe gestita la realtà boschiva. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha voluto fare chiarezza

martedì, 4 gennaio 2022, 14:51

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico, ed il vice-coordinatore provinciale Fdi, Umberto Zangani

martedì, 4 gennaio 2022, 11:54

Faggioni, presidente della Commissione per il Congresso, ha spiegato la ragione per cui il Pd di Massa Carrara ha deciso di svolgere la propria prima assemblea provinciale in streaming