Politica



Formalizzata la nuova giunta dell’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana

mercoledì, 12 gennaio 2022, 10:41

di michela carlotti

Con decreto del neo presidente ad interim dell’Unione dei Comuni, Gianluigi Giannetti, sono state assegnate le deleghe della nuova giunta che lui presiede dal 20 dicembre.

In quella data, infatti, è giunto a scadenza naturale il mandato di presidenza del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, eletto il 20 giugno 2019 e che da statuto ha la durata di trenta mesi.

Ai sensi di legge, fino all’elezione del nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal sindaco del comune di maggior dimensione demografica, non considerando il comune di cui era sindaco il presidente cessato, che risulta essere, appunto, Fivizzano.

A distanza di qualche settimana dal suo insediamento, dunque, oggi Giannetti ha formalizzato la nomina del suo vice nel sindaco di Casola, Riccardo Ballerini, già vicepresidente durante il mandato di presidenza di Valettini ed assegnatario delle deleghe al bilancio e al patrimonio.

All’insegna della continuità anche l’assegnazione delle deleghe agli altri sindaci dell’Unione, pressoché tutti riconfermati nei loro incarichi assessoriali.

All’ex presidente Roberto Valettini, sono andate le deleghe relative alla gestione dei rapporti con la società della salute. Al sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, restano le deleghe al governo del territorio con pianificazione strutturale sovracomunale e piano operativo intercomunale, progetto paesaggio, vincolo paesaggistico, funzione urbanistica e di coordinamento. A Marco Pinelli, sindaco di Podenzana, le deleghe all’ufficio procedimenti disciplinari, alla programmazione dei fondi comunitari, alla gestione dei rapporti con Ato rifiuti. Per Matteo Mastrini, sindaco di Tresana restano confermate le deleghe alla protezione civile, alla programmazione e gestione delle funzioni associate. A Filippo Bellesi, sindaco di Villafranca, riconfermata la delega assessoriale alla gestione del canile comprensoriale. Annalisa Folloni, sindaco di Filattiera, trattiene le deleghe ad istruzione, cultura e trasporto pubblico locale. A Camilla Bianchi, sindaco di Fosdinovo, le deleghe alla gestione dei rapporti. In l’autorità idrica Toscana e alle funzioni statistiche. Al sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, confermata la delega al consorzio Bim Magra (bacino imbrifero montano). Ad Antonio Maffei, sindaco di Comano, le deleghe al Suap, barriere architettoniche, illuminazione pubblica, centrale unica di committente. Renzo Martelloni, sindaco di Licciana, mantiene le deleghe alla gestione dei rapporti con il consorzio di bonifica e con il Flag Alto Tirreno. Al sindaco di Bagnone, Giovanni Guastalli, le deleghe per le seguenti materie e funzioni: distretto rurale e valorizzazioni prodotti agricoli locali.

Sono state mantenute alla diretta competenza del presidente Giannetti le seguenti materie e funzioni:

aree interne, turismo, ambito e distretto turistico ed ogni incarico non espressamente attribuito al vice presidente ed ali altri componenti della giunta dell’Unione.

“Abbiamo proceduto in continuità – ha commentato Giannetti – per rinsaldare la giunta in vista delle prossime elezioni per la nomina del presidente dell’ente. Generalmente si fanno coincidere con la data delle prime elezioni utili che quest’anno si terranno ad inizio estate”.