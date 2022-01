Politica



Fratelli d’Italia Massa contro Cgil: “In Asmiu, una rivoluzione positiva”

lunedì, 3 gennaio 2022, 09:09

Contro ogni polemica strumentale, con la nomina avvenuta a settembre del nuovo amministratore unico Massimiliano Fornari, secondo Fdl in Asmiu è in atto una rivoluzione positiva.

"Siamo riusciti a raddoppiare i valori della differenziata, ad ottenere sia nuovi mezzi e ad incrementare le risorse umane con l'assunzione di circa 70 unità di cui 34 stabilizzate a tempo indeterminato e 36 con contratto a tempo determinato".

Marco Guidi, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia, insieme ai consiglieri comunali del gruppo Fdl, Alessandro Amorese, Bruno Tenerani e Massimo Evangelisti, proseguono con un giudizio positivo sul trend dell’azienda di servizi.

“È stato esteso il porta a porta trasformando il sistema di raccolta in alcune aree del nostro comune: Turano, Rocca, Volpigliano, Capaccola Cervara, viale della Stazione, San Giuseppe vecchio, Ortola, Frangola, Puliche, Borgo del Ponte, Santa Lucia. Tutti interventi che hanno contribuito a dare decoro a quelle zone ed ad incentivare la raccolta differenziata”.

Inoltre: “Come dimenticare – prosegue Fdl - che nel 2021per la prima volta i nostri cittadini hanno potuto vedere ed usufruire delle nuove isole interrate; a gennaio sarà completata anche quella in Piazza Liberazione ed ulteriori sono in corso di progettazione su tutto il territorio da Marina di Massa fino alle periferie, passando per il centro città”.

"Tutti interventi - prosegue Fratelli d'Italia - che sono stati possibili grazie all'indicazione del sindaco, dell'amministrazione comunale e dall'organizzazione quotidiana che l'amministratore Fornari ha messo in campo grazie anche alla collaborazione degli apicali di Asmiu”.

"Una politica di gestione dell'azienda – incalzano gli esponenti Fdl - portata avanti dall'amministratore unico che ha avuto anche come merito quello di rompere meccanismi di connivenza che impedivano ad

Asmiu di crescere”.

Infine: “Leggiamo, gli attacchi strumentali di alcuni soggetti che evidentemente, non accettano questo vento di novità portato in Asmiu ma soprattutto rimaniamo stupiti che chi dovrebbe avere come unico scopo quello di tutelare i lavoratori decida di usare il proprio ruolo sindacale per fare politica ma i motivi sono sotto gli occhi anzi le orecchie di tutti i cittadini”.

M. C.