Giampaoli a Ridolfi: "No ad una nuova idrovora"

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:42

Forza Italia Massa esprime la sua vicinanza e solidarietà ai gestori di bar e ristoranti massesi per una ulteriore sofferenza economica che sono costretti a subire in questo duro periodo di pandemia

martedì, 25 gennaio 2022, 13:43

Il progetto di riqualificazione del parco della Villa della Rinchiostra sta destando un grande dibattito tra l’amministrazione comunale di Massa e i vari comitati di cittadini ed associazioni

martedì, 25 gennaio 2022, 13:41

A distanza di un mese dalla prima denuncia, il coordinamento scuole di Massa Carrara segnala un nuovo caso di utilizzo indiscriminato della didattica a distanza per sopperire a problemi strutturali ed organizzativi delle scuole

martedì, 25 gennaio 2022, 13:36

Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, chiede interventi urgenti sul riequilibrio della presenza di lupi, predatori e ungulati, la cui coesistenza con l'agricoltura e l'allevamento "è ormai impossibile"

domenica, 23 gennaio 2022, 13:04

Il centrosinistra sostiene la candidata Serena Arrighi con il suo progetto che coinvolge i giovani e si basa sul rinnovamento della città di Carrara. Il primo augurio viene da parte del segretario provinciale del Pd di Carrara, Enzo Manenti

sabato, 22 gennaio 2022, 19:18

Riccardo Canesi, denuncia, in una nota stampa, l'inopportuno utilizzo di un'ampia porzione della spiaggia di Marina di Carrara per una iniziativa di motocross, durata tre giorni, a suo dire, del tutto inadatta al luogo e, per questo, punta il dito sull'amministrazione, che ha dato alla società organizzatrice, il permesso