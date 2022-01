Politica



Giornata della memoria: consiglio comunale solenne a Massa

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:33

In occasione della Giornata della Memoria si è tenuto in comune a Massa il consiglio comunale in seduta solenne, con la partecipazione dell'associazione Italia Israele, presieduta da Adelindo Frulletti e con la presenza di Simone Caffaz, membro dell'associazione.

Durante il consiglio, collegamenti con l'ambasciatore di Israele in Italia che ha portato i saluti all'assemblea. Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale, nel suo discorso ufficiale, ha ricordato le atrocità avvenute nei campi di concentramento e ha sottolineato la gravità del fatto di cronaca degli scorsi giorni, a Livorno, dove un bambino di origine ebrea è stato pesantemente oggetto di offese da parte di altri ragazzini.

"Un fatto - ha detto Benedetti - che ci deve far riflettere profondamente e soprattutto deve stimolare i giovani sull'importanza della memoria e su tutte quelle iniziative indispensabili ad allontanare definitivamente il rischio che quei fatti tragici che hanno sconvolto l'umanità possano ripetersi. A nome del Consiglio Comunale di Massa, esprimo solidarietà a questo giovane e alla propria famiglia, con l'auspicio che le istituzioni competenti chiariscano l'accaduto, assumendo tutti i provvedimenti del caso. Il nostro impegno istituzionale va in questa direzione. Ringrazio tutti coloro che partecipano al Consiglio solenne e vorranno in questa occasione offrirci il loro personale contributo. In particolare il sindaco, la Giunta e i consiglieri comunali per tutte le iniziative finora intraprese a partire dall'approvazione della collocazione delle "Pietre d'Inciampo" per ricordare tutte le vittime dell'olocausto e delle deportazioni, dall'apposizione di una targa in memoria del Ghetto Ebraico ed infine per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice della Repubblica Liliana Segre".

Simone Caffaz, dal canto suo, ha fatto una analisi sull'antisemitismo e della sua presenza anche nella società contemporanea, nonostante le tante manifestazioni come quella odierna, che ricordano e sensibilizzano sul valore della pace e del rispetto, riportando anche episodi che lo hanno visto, purtroppo, vittima.

"Anche nell'ultima settimana - scrive - il sottoscritto è stato vittima di due episodi di antisemitismo che preferisco non raccontare nel dettaglio per non dare pubblicità ai protagonisti di questi episodi, evidentemente "eccitati" dall'avvicinarsi della ricorrenza inoltre, anche nella nostra realtà locale, nel periodo della legislazione razziale e della guerra, ci sono stati moltissimi episodi di antisemitismo. Il sottoscritto ha contato oltre mille atti di pubblici ufficiali o di polizia volti a discriminare, perseguitare e deportare gli ebrei. Inoltre, voglio ricordare che la mia famiglia, la famiglia Caffaz, è stata di gran lunga la più perseguitata in quel periodo, come dimostra anche il filmato di Francesca Nepori, direttrice dell'archivio di stato di Massa".

Stefano Benedetti, in una nota stampa, rimarca che anche in questa occasione importante, una parte del consiglio era assente, cioè l'opposizione. "Spiace dover constatare che anche quest'anno la minoranza, escluso il consigliere Agostino Incoronato, è mancata all'appuntamento e riesce difficile comprenderne le motivazioni- afferma - Sulla questione relativa alla ormai cronica mancanza della minoranza di centro sinistra agli eventi solenni contro le intolleranze e l'antisemitismo, mi farò carico di avviare un percorso di incontri, non solo per capire quali possono essere le nobili motivazioni di tale incomprensibile comportamento, ma anche per sensibilizzarli alle questioni razziali, all'Olocausto e in genere su tutte i gravi fatti accaduti nella storia. L'invito alla minoranza - conclude - è quello di diventare un po' più elastici mentalmente e quindi di aprirsi al confronto con tutti i consiglieri dell'amministrazione comunale".