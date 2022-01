Politica



Giovani Democratici contro il provvedimento Persiani

venerdì, 21 gennaio 2022, 08:54

Anche i Giovani Democratici di Massa manifestano la loro contrarietà al provvedimento del sindaco di Massa, sulla chiusura a mezzanotte dei locali. "Riteniamo - scrivono - che chiudere le attività economiche per risolvere il "degrado urbano" come lo definisce il sindaco abbia sicuramente poco senso non solo perché fa pesare la situazione sugli esercenti che hanno già dovuto negli ultimi due anni affrontare una situazione non facile, ma anche perché chiudere i locali non significa automaticamente risolvere il "degrado urbano" si rischia piuttosto un vagabondaggio per la città ancora più forte".

E infine: "Ma soprattutto troviamo sia impensabile bloccare una città intera per dei singoli episodi. Proprio per questo ci mettiamo a completa disposizione dei commercianti per un confronto e per un aiuto, interpellando anche le figure istituzionali"