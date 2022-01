Politica



Green pass per accedere al cup: è protesta

sabato, 15 gennaio 2022, 14:41

Il movimento Rivoluzione Allegra, in un un comunicato, annuncia che lunedì 17 gennaio alle ore 10.30, davanti alla asl di via Bassa Tambura a Massa, si terrà un picchetto di protesta contro la richiesta di esibire il green pass per accedere al cup.



Questo in conseguenza di un fatto che è occorso ad un'associata del movimento cui è stato rifiutato l'ingresso alla ASL per non aver esibito il pass vaccinale, misura, come afferma il movimento, del tutto illegale: "Il controllo illegittimo del Green Pass- scrive - produce file all'esterno della struttura, sotto qualunque condizione climatica, allungando i tempi di erogazione dei servizi con disagi per l'utenza. Per tutta conseguenza la nostra associata ha chiamato le forze dell'ordine, che prontamente sono intervenute. Il Responsabile del servizio a quel punto ha dovuto ammettere che il controllo all'ingresso avveniva senza rispettare alcuna normativa e la nostra associata è stata fatta entrare. Poiché tuttavia ci segnalano che il servizio di controllo all'ingresso è ancora attivo, come associazione abbiamo deciso di intervenire con un picchetto di sensibilizzazione.

Il picchetto si terrà dalle 10,30 alle 11,30 davanti all'ASL con lo scopo di ripristinare lo stato di diritto violato dall'amministrazione pubblica e restituire all'utenza i propri diritti".

Per informazione e contatti scrivere a rivoluzioneallegra@protonmail.com.