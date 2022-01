Politica



I Giovani democratici di Carrara protestano contro l'inefficienza della Asl

giovedì, 20 gennaio 2022, 01:27

La variante Omicron ha colpito la provincia di Massa Carrara portando grandi criticità legate sia ai tamponi che all'entrata e all'uscita dalla quarantena. Giovani democratici Carrara si esprimono su come viene affrontata la situazione: "Il ruolo principale viene ricoperto dal'Asl che dovrebbe garantire un servizio continuativo ed efficace, ma dati i numerosi casi, tutto questo non è possibile. Stiamo vivendo questa situazione in prima persona e vorremmo portare alla luce diverse criticità, consigliando dei rimedi per poter rendere più efficace questo sistema."

Uno dei problemi più comuni è quello che riguarda le persone che si sono negativizzate, perché il foglio di fine isolamento insieme al nuovo Green pass arriva in ritardo, per questo sono costretti a rimanere chiusi in casa per ulteriori giorni.

"Un altro problema riguarda gli studenti-incalzano i giovani democratici Carrara-ai quali dobbiamo dare un grande aiuto, perché costretti a rimandare il ritorno a scuola in quanto obbligati ad aspettare un voucher da presentare alle farmacie; la nostra proposta è di agevolare questo processo allestendo appositi gazebi e dedicandoli ai soli studenti del nostro comune. Un ulteriori aiuto, a livello economico, è quello di rendere gratuiti i tamponi antigenici. "Concludono i giovani democratici Carrara con un'ulteriore proposta: "La nostra proposta è di fornire agli studenti, a titolo gratuito, mascherine FFP2 in quanto, attualmente, vengono fornite le mascherine chirurgiche, le quali non sono efficaci allo stesso modo."

Ro. Ciri.