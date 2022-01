Politica



Il Circolo Anpi Comandante Vico lancia un appello

sabato, 8 gennaio 2022, 16:04

Il Circolo Anpi Comandante Vico ha saputo in questi anni, nonostante le difficoltà sopraggiunte con la pandemia, aggregare ragazzi e ragazze nel segno dell'antifascismo e dei valori democratici che la Resistenza ha prodotto: Il nostro scopo è chiaro: vogliamo condividere con la nostra generazione quel patrimonio storico-culturale fondamentale sul quale poggiano le fondamenta della Repubblica Italiana e tutelarlo dai sempre più frequenti attacchi revisionisti, che purtroppo hanno visto tristemente protagonista anche il sindaco e l'attuale giunta della nostra città. Il 2022 si aprirà con il congresso provinciale dell'Anpi, un appuntamento di fondamentale importanza per tutti noi e per il nostro territorio. Cogliamo l'occasione che tale ricorrenza ci offre per ringraziare tutti i membri del direttivo provinciale e comunale che ci hanno dato la possibilità di fondare il circolo, in particolar modo l'ex presidente della sezione di Massa Oliviero Bigini, inoltre, intendiamo ricordare con affetto e riconoscenza la compianta Maria Luisa Gianardi. Al congresso faremo sentire la nostra voce con decisione. Riteniamo infatti sia possibile spingerci ancora più avanti. L'Anpi è una associazione che vive di partecipazione attiva e coinvolgimento, per questo motivo oltre alle commemorazioni delle principali ricorrenze e agli appuntamenti istituzionali, l'Anpi, mantenendo i propri tratti distintivi, può e deve partecipare quotidianamente al dibattito pubblico. L'Anpi di Massa deve tornare ad esprimere un posizione chiara sull'attuale amministrazione che a più riprese si è dimostrata tutt'altro che antifascista e intensificare la propria funzione educativa dentro e fuori le scuole. Infine vogliamo ricordare a tutti che noi giovani siamo pronti alla resistenza: l'Anpi col congresso ha l'occasione di includere le nuove generazioni nel proprio percorso in un ottica di radicale rinnovamento. Un'opportunità che i compagni dell'Anpi di Massa sapranno far fiorire.