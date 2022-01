Politica



Il coordinamento scuole di Massa Carrara denuncia l'uso indiscriminato della didattica a distanza

martedì, 25 gennaio 2022, 13:41

A distanza di un mese dalla prima denuncia, il coordinamento scuole di Massa Carrara segnala un nuovo caso di utilizzo indiscriminato della didattica a distanza per sopperire a problemi strutturali ed organizzativi delle scuole.



Il caso è quello della scuola primaria "De Amici" di Turano, dopo che a seguito di un guasto all'impianto di riscaldamento, il sindaco del comune di Massa ha emesso un'ordinanza di chiusura per i giorni 13 e 14 gennaio.



Il coordinamento scuole di Massa Carrara si esprime con disaccordo: "La soluzione del dirigente scolastico a questo imprevisto è stato l'utilizzo della didattica a distanza, confermando il timore, più volte da noi denunciato, che tale strumento sarebbe stato utilizzato al di fuori dell'emergenza sanitaria."



Oltre all'uso scorretto della DAD, si trovano anche casi di sospensione di servizi pubblici quale la mensa scolastica e la riduzione dell'orario scolastico per appianare difficoltà di tipo organizzativo per garantire la frequenza in sicurezza nel caso di una positività in classe. Si tratta della scuola primaria "D'Acquisto" di Cervara, dello stesso istituto comprensivo della primaria di Turano.



Il coordinamento scuole si esprime nuovamente con dissenso: "In questo caso il dirigente scolastico ha ritenuto più opportuno sospendere un servizio, piuttosto che trovare delle soluzioni che potessero garantire la frequenza in sicurezza degli alunni. Torniamo a ripetere-continua il coordinamento scuole-che il governo niente ha fatto di strutturale per risolvere i problemi della scuola, così ad ogni minimo intoppo c'è la DAD o la chiusura di servizi essenziali, così non fanno altro che spianare la strada ad una disintegrazione dell'istituzione pubblica".



"Ad oggi - conclude il coordinamento scuole - a due anni dalla pandemia, abbiamo classi completamente in DAD e studenti in didattica mista, una situazione ormai ingestibile di cui responsabile la politica. Torniamo a chiedere che la parola "emergenza" non sia più un lasciapassare per tollerare situazione che ricadranno sulle generazioni future."