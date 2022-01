Politica



Il nuovo anno inizia con la riqualificazione del pontile di Marina di Massa

lunedì, 3 gennaio 2022, 16:13

di roberta ciriolo

Grandi novità arrivano con il nuovo anno per dare un valore aggiuntivo a Marina di Massa, partendo dal suo pontile. Il sindaco di Massa Francesco Persiani annuncia il grande progetto per Marina di Massa così da riuscire a darle quel valore che nel tempo stava perdendo.

“Marina di Massa - dice il sindaco Persiani - è un tema che ci sta molto a cuore, è una parte fondamentale del comprensorio e deve essere riportata allo splendore che aveva in passato. C’è stato un periodo in cui non è stato portato avanti un percorso virtuoso, ma adesso, insieme ad una maturità politica, si cambierà questa situazione.

Alcuni punti della città hanno bisogno di un intervento più rapido e il tema del pontile ha una sua complessità che noi abbiamo affrontato anche confrontandoci e ascoltando le proposte e i consigli, anche quelli che vengono dai singoli cittadini fino ai professionisti, che ci hanno portato ad una soluzione per intervenire.”



Il percorso risulta complesso per le relazioni tra pianificazione e piani pubblici, tenendo anche conto dei vincoli che ha il viale al mare sulla paesaggistica, che dopo essere stati presi in considerazione, hanno portato all’idea finale proposta dall’amministrazione.



Conclude il sindaco: “Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, l’intervento iniziale partirà dal lato monti del viale a mare, inizialmente ci si concentrerà maggiormente su quello, ma il progetto andrà dal Brugiano fino al Viale Roma. Vorremmo recuperare tutta quella parte che è rimasta abbandonata, sperando che la maggior parte dei cittadini sia soddisfatta. La difficoltà del cittadino è quella di abbracciare le nuove idee, quindi abbiamo pensato di fare le cose in maniera equilibrata e basarci anche sulla semplicità.”



Presente l’assessore Guidi che spiega nello specifico quali cambiamenti verranno apportati: “Ci concentreremo su grossi interventi sulla parte della costa, partendo dal Cinquale, con la pista ciclabile, per arrivare al cuore dell’intervento che è il pontile di Marina di Massa, per poi continuare con la Partaccia”



Il progetto verrà poi approvato dalla giunta per la fattibilità e poi sottoposto all’autorizzazione della paesaggistica. Una volta che il bilancio verrà approvato, potranno partire i lavori.



“Alla base - continua l’assessore Guidi - ci sono la riqualificazione e la sistemazione, come ad esempio delle aiuole, l’abbattimento di barriere architettoniche e la valorizzazione della passeggiata lato monti che adesso è lasciata al degrado e manca di una linea di congiungimento.”



Conclude l’assessore Guidi: “L’intervento è una risorsa da un milione e mezzo di euro, che piano piano si svilupperà anche verso l’interno, per arrivare a Piazza Betti, sperando che i cittadini apprezzeranno il finale”



Presente anche Marco Amorese, delegato della costa progettista, che come obiettivo vuole riportare la città di Massa al suo vecchio splendore.



L’ingegnere Christian Innocenti spiega come si svilupperà il progetto: “L’idea progettuale nasce per rendere la passeggiata non più un percorso solo pedonale, ma farlo diventare uno spazio urbano e far si che chi lo percorra, viva un’esperienza anche architettonica ed artistica. Nella parte verso i monti del lungo mare verrà messa una fascia verde che delimita la passeggiata e verranno disposti piccoli spazi di aggregazione con delle sedute, ma anche piedistalli sul quale verranno messe opere di artisti.”

“Ci sarà la progettazione di una fontana all’imbocco del pontile -aggiunge Innocenti - e dall’altra parte un pergolato con viti dei nostri colli di Candia, in modo da dare un suggerimento per scoprire anche altre parti del nostro territorio.”



Interviene, per concludere, il vicesindaco di Massa, Andrea Cella: “Abbiamo deciso di legare la costa dalla parte centrale, in un’opera di riqualificazione, quindi con una grande attenzione al turismo e per arrivare ad una visione della costa omogenea. Tutte le zone devono concorrere ad un risultato finale, coniugare le anime e lavorare insieme per migliorare.”