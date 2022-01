Politica



Il professor Mario Ragaglini nella lista civica 'Carrara Capitale' a sostegno della candidatura a sindaco di Simone Caffaz

lunedì, 31 gennaio 2022, 12:55

Tra i candidati ad entrare nel prossimo consiglio comunale di Carrara che scaturirà dalle elezioni amministrative c'è anche il professore Mario Ragaglini, per 35 anni docente di Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni all'Itis G. Galilei di Carrara. Adesso in pensione, molto attivo e da sempre cultore di molte passioni oltre a quella dell'insegnamento.



"Ho sempre guardato la politica - ci dice - con interesse, rimanendone comunque ai margini, senza nutrire alcuna ambizione per questa disciplina. Mi sono affacciato per un coinvolgimento diretto, deluso dall'attuale amministrazione, con la speranza di poter contribuire a riportare la politica nell'alveo delle scienze adatte a soddisfare gli ideali nostri e dei nostri figli".

Il professore Ragaglini si candida nella lista civica "Carrara Capitale" a sostegno di Simone Caffaz.



"La mia storia politica nasce a sinistra come nella maggior parte dei figli di operai che si sono consumati nella grande industria - continua a raccontarsi - lo sport e lo studio hanno da sempre polarizzato la mia attenzione, atletica leggera e pesante, arti Marziali. Sono istruttore CONI di lotta, peso e judo e fin da ragazzo, oltre a fare il bagnino per mantenermi gli studi, ho avuto una grande passione per il volo a vela".



Ragaglini inoltre a Carrara diede vita alla Gold Gym la più grande palestra di body building e arti marziali tra le prime a diffondere l'attività di palestra tra i giovani anche nella nostra città.

Il professore ha due lauree, una in Formazione Multimediale alla Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze con una tesi in psicologia dinamica; e la seconda, magistrale, in Psicologia clinica e della salute conseguita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa dopo una frequentazione triennale del corso di Psicobiologia presso la facoltà di psicologia all'Università di Torino.



"Il temperamento dinamico - prosegue il professore - e il desiderio di conoscere e sapere cose nuove mi hanno portato prima, per via della passione per la musica classica, a passare intere giornate ad apprendere l'arte della chitarra classica ed infine a cimentarmi con la letteratura pubblicando libri dei quali due premiati al Golden Book Awards di Napoli e al concorso internazionale Jacques Prevert di Milano rientrando così nella rosa del Club degli autori".



Tornando per concludere alla politica Mario Ragaglini sostiene che "la società ha subito notevoli trasformazioni, parlare di comunismo e di fascismo è diventato anacronistico. La nostra città ha bisogno di amministratori seri, onesti, intelligenti e preparati per dare nuova speranza ai nostri cittadini. Queste qualità le ho riscontrate in Simone Caffaz frequentandolo ed è per questo che mi candido nella sua lista civica Carrara Capitale, sperando di coinvolgere amici e conoscenti e dare un contributo significativo alla sua elezione. I nostri giovani hanno bisogno di esempi che indichino la via giusta da percorrere per dare un senso alla vita, apprezzare le cose semplici, amare la natura e rispettarla, trascurando la banalità e l'effimero"