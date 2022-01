Politica



Il segretario provinciale dei giovani dem lancia la campagna tesseramento 2022

venerdì, 21 gennaio 2022, 08:55

In un comunicato, i Giovani Democratici di Massa Carrara comunicano il lancio della campagna di tesseramento del partito, puntando sullo svecchiamento dell'età degli iscritti, per cui il segretario Lorenzo Mosti, ha annunciato l'avvio di iniziative per coinvolgere i giovani nel partito: "Dopo aver presentato ai congressi comunali e provinciali il nostro Manifesto programmatico - spiega - che è stato molto apprezzato e che verrà preso come spunto per i vari programmi elettorali, siamo pronti a metterci in gioco anche per questa grande sfida per riconfermarci la giovanile più radicata del nostro territorio".