M5S Carrara: "Sulla hub di Carrarafiere, la Lega si esprima con chiarezza"

venerdì, 7 gennaio 2022, 22:16

Il Movimento Cinque Stelle di Carrara, in una nota stampa,, chiede al commissario provinciale della Lega Pieruccini e ai candidati sindaco, il loro parere in merito alle recenti affermazioni della consigliera regionale Montemagni, contraria al trasferimento della hub vaccinale da Massa a Carrarafiere, mentre, a detta loro, la Lega di Carrara aveva a suo tempo espresso contrarietà alla chiusura del centro a Marina di Carrara e al trasferimento dell'attività vaccinale a Massa. " Il sindaco e l'intero gruppo consiliare del movimento - scrive il movimento- si sono battuti costantemente per la sua nuova riapertura negli spazi della Carrara fiere.Molti cittadini si sono lamentati dell'hub vaccinale in quel di Massa, mentre l'hub vaccinale di Carrara, dotato di ampi spazi, parcheggi e vicino al casello autostradale risulta più adatto e baricentro per una vaccinazione capillare.

Queste uscite della Lega - conclude - non fanno che dimostrare l'incapacità del dialogo con i loro portavoce e l'incompetenza nel prendere decisioni da amministrazione".