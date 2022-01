Politica



Nicodemi (Verdi Italia per Carrara): “Noi portiamo i veri valori ambientalisti moderni e moderati nella coalizione Caffaz”

sabato, 29 gennaio 2022, 16:45

“Il comunicato della Federazione dei Verdi è a di poco bizzarro poiché essi rivendicano la paternità di un movimento politico che è stato sciolto e di un simbolo che purtroppo non esiste più, contestualmente avrebbero la supponenza di negare a noi la possibilità di utilizzare la parola Verdi che fa parte da più di 30 anni del nostro impegno e della nostra militanza a favore di questa comunità”.

Questo l'inizio del comunicato del rappresentante di “Verdi Italia per Carrara” Alessandro Nicodemi, esponente della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Simone Caffaz, che poi spiega le sue motivazioni. “La Federazione dei Verdi – chiarisce Nicodemi – è stata sciolta lo scorso luglio e quindi i due scriventi sostengono di rappresentare un partito che non esiste più, al pari del simbolo del sole che ride, inserito nel loro comunicato, di cui ormai non esiste più alcuna titolarità e che comunque non è nostra intenzione utilizzare in alcun modo.

Anche perché, alle ultime elezioni amministrative la lista rappresentata dagli scriventi raccolse meno del 1%. Se davvero pensassimo di organizzare una lista civetta a quella presentata da loro nelle scorse elezioni comunali saremmo semplicemente autolesionisti”. “Al di là delle battute – prosegue Nicodemi – c'è poco da stare allegri perché purtroppo, quelli citati sono i risultati a cui gli scriventi hanno condotto il glorioso movimento dei Verdi prima del suo scioglimento.

Il sottoscritto ha speso gran parte della sua vita per la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali e del nostro territorio, disastrato per decenni da quella - politica di sinistra - politica che non ha mai neppure tentato di iniziare quelle indispensabili bonifiche ambientali sul nostro territorio a cui i due scriventi sostengono di volersi ancora aggregare”.

Altrettanto netta e inequivocabile la conclusione del referente di Verdi Italia per Carrara: “Forse avrebbero fatto meglio a non rivendicare la paternità di un simbolo e di un movimento che ormai non esistono più e piuttosto, se veri ambientalisti, rallegrarsi del fatto che, in uno schieramento diverso dal loro, finalmente esiste la presenza di una forte e consolidata sensibilità ambientalista.

Per quanto riguarda noi, per dovere di trasparenza e correttezza verso i cittadini, non abbiamo problemi a rivelare che stiamo valutando assieme a Simone Caffaz e alle altre forze politiche della coalizione se presentare una lista autonoma o se unirci ad altri movimenti presentando una lista comune”.