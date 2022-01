Politica



Nuoto, primi tuffi a Luni, Raggi: «La generosità della Marina Militare permette ai nostri atleti di allenarsi»

giovedì, 20 gennaio 2022, 18:33

Primi tuffi degli agonisti carraresi presso la piscina militare della la Stazione Elicotteri della Marina di Luni: grazie alla convenzione siglata tra l’amministrazione comunale e militari da lunedì infatti gli atleti agonisti carraresi hanno iniziato ad allenarsi nell’impianto.

«Ringrazio la Marina Militare e in particolare il personale della Stazione Elicotteri di Luni guidato dal Comandante David Ilardi: la loro disponibilità ci ha permesso di consentire ai nostri atleti una continuità dell’attività anche a fronte dell’indisponibilità dell’impianto di Carrara. Stiamo predisponendo un intervento radicale per il recupero e la valorizzazione della piscina di via Sarteschi, dopo il completamento dei lavori a quella di Marina di Carrara» ha commentato l’assessore allo Sport Andrea Raggi.

L’accordo, siglato lo scorso dicembre, apre all’accesso agli atleti carraresi per un totale di 17 ore settimanali, in orario pomeridiano serale, dal 10 gennaio al 31 maggio, con un esborso da parte del Comune di Carrara di quasi 26mila euro. La convenzione è stata sottoscritta per garantire ai nuotatori la possibilità di allenarsi nonostante l’indisponibilità della piscina comunale di Carrara, chiusa per problemi strutturali. L’impianto di via Sarteschi, sarà recuperato grazie ai finanziamenti assegnati dal governo nazionale attraverso il Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In il progetto di ristrutturazione della piscina “A.Tosi” di Carrara prevede il rifacimento di vasche e tubazioni, impianto elettrico e di areazione, la riqualificazione degli ambienti e la sostituzione del tetto, realizzato solo nel 2012 ma recentemente risultato non idoneo alla valutazione di vulnerabilità sismica. In questo caso la progettazione è già in fase avanzata e si sta ultimando il definitivo complessivo dell'intervento: i lavori, della durata di circa 10 mesi, potrebbero partire già entro la fine del 2022 e concludersi nella seconda metà del 2023. Il totale delle opere ha un valore di circa 1,35 milioni euro: 1,286 milioni saranno coperti dal Pnrr e 177.000 saranno finanziati dal Comune di Carrara.