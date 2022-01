Politica



Nuove vesti anche per la scuola media Buonarroti: soddisfazione dei cinque stelle

sabato, 8 gennaio 2022, 16:08

“La scuola media Buonarroti, costruita negli anni 70, sarà demolita e ricostruita, grazie ai 7 milioni di euro che l’amministrazione si è aggiudicata nell’ambito dei fondi PNRR.”

Interviene così il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Carrara in merito al progetto di ricostruzione del complesso scolastico.

Un progetto predisposto appositamente per andare alla ricerca delle ingenti risorse necessarie ad edificare una nuova scuola che oggi - continua il gruppo - ha portato al raggiungimento dell’obiettivo e Marina di Carrara vedrà sorgere un nuovo edificio in grado di ospitare fino a 275 alunni”.



“Questo – prosegue il gruppo - è un ulteriore intervento che riguarda un edificio scolastico e che si accoda agli altri già eseguiti da questa amministrazione, diventando l’investimento più importante di sempre della nostra città su un edificio scolastico, superando così il precedente record di oltre 3 milioni di investimento per la scuola elementare Giromini che sarà restituita alla città, dopo oltre un decennio di abbandono”.





Il cinque stelle assicurano: “Per la Buonarroti sarà necessario aspettare un po 'di più, ma entrambe saranno finalmente scuole moderne, ecologiche, accessibili e sicure, con spazi adeguati per tutte le attività didattiche e complementari incluse le attività sportive”.



Con questo salgono a 26 gli edifici scolastici su cui l’amministrazione ha effettuato interventi tra adeguamenti, efficientamento e messa in sicurezza.



Anche per la scuola media Buonarroti, come per altri interventi, sono state fatte adeguate valutazioni relativamente a costi/benefici fra interventi necessari ad adeguare la struttura esistente e procedere a nuova edificazione, passando alla progettazione una volta rilevato che proprio la nuova edificazIone fosse la strada migliore è che il progetto avrebbe permesso la ricerca di finanziamenti.



“Anche in questo caso come in molti altri (non da ultime la scuola Giromini e la sala Amendola di Avenza) l’amministrazione ha a nostro avviso agito in maniera corretta, portando a termine una serie di attività che permettessero di garantire soluzioni definitive ed edifici efficienti da consegnare alla città, definendo progettazioni ed interventi in linea con questa visione”.



“Un’azione - conclude il gruppo - della quale ci sentiamo fieri perché ha permesso di mettere in campo attenzione e cura verso tutto il patrimonio scolastico comunale così come non erano mai state garantite da nessuna delle precedenti amministrazioni” conclude il gruppo Movimento 5 Stelle Carrara”.

Mi. Ca.