Politica



Pd Massa: "Solo uniti si può vincere, basta con le divisioni interne"

venerdì, 14 gennaio 2022, 23:00

Il Pd di Massa richiama l'attenzione sulla necessità di superare le posizioni pregiudiziali e costruire un partito unito, pronto a sfidare i prossimi appuntamenti politici. Questo alla luce dell'assemblea comunale per l'elezione del segretario e il presidente, che ha visto l'assenza della parte che ha sostenuto la candidatura di Giovanna Santi: "Con metà partito non si va da nessuna parte - hanno spiegato - e giovedì sera speriamo che sia stato chiaro a tutti. La parte rappresentata dall'alleanza Volpi/Bugliani, ha voluto un congresso di scontro e continua, avendo vinto per poco, a ragionare in modo autoreferenziale. C'è invece, bisogno di tutti per sconfiggere le destre e tornare a vincere. Il congresso è finito, ci siamo misurati! Si torni a gestire comunemente il partito".