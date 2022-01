Piazza Fabrizio De Andrè, è la volta buona? Roberta Crudeli presenta la mozione in comune

Altri articoli in Politica

venerdì, 28 gennaio 2022, 12:36

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e componente della commissione regionale per le politiche sociali, Diego Petrucci, il presidente provinciale di FDI Marco Guidi e il capogruppo in consiglio comunale di Massa Alessandro Amorese

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:33

In occasione della Giornata della Memoria si è tenuto in comune a Massa il consiglio comunale in seduta solenne, con la partecipazione dell'associazione Italia Israele, presieduta da Adelindo Frulletti e con la presenza di Simone Caffaz, membro dell'associazione

giovedì, 27 gennaio 2022, 12:26

Fantozzi: "La Regione incontri Poste Italiane per risolvere questi gravi e prolungati disservizi". Guidi, Amorese, Tenerani: "Numerose le segnalazioni dei cittadini preoccupati per documenti sanitari importanti non ancora ricevuti. 30 buste contenevano bollette già scadute"

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:30

Rivoluzione Allegra di Massa annuncia che le iscrizioni su Massa Carrara stanno raggiungendo le 500 unità, con circa 200 famiglie iscritte, cosa evidenziata dalla presenza di circa cento persone alla riunione tenutasi il 25 gennaio a Carrara

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:42

Forza Italia Massa esprime la sua vicinanza e solidarietà ai gestori di bar e ristoranti massesi per una ulteriore sofferenza economica che sono costretti a subire in questo duro periodo di pandemia

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:30

Il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, si rivolge al presidente del consorzio di bonifica 1 Toscana nord, Ismaele Ridolfi, affermando di essere pronto ad usare ogni mezzo legale e di mobilitazione dell’opinione pubblica per impedirgli di aggiungere un’altra idrovora