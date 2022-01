Politica



Rampe A12, FdI: "E' assurdo aver speso tanti soldi pubblici e poi chiudere tutto!"

martedì, 4 gennaio 2022, 14:51

"Siamo assolutamente a favore del mantenimento delle rampe sulla autostrada A12, è assurdo aver speso soldi pubblici e poi chiudere tutto! Ma quale opera provvisoria, si tratta di un'infrastruttura utile per il territorio, chieste e finalmente ottenute dagli amministratori lunigianesi e liguri e dai residenti di Albiano e dei comuni limitrofi dopo il crollo del ponte. Consentono di arrivare ad Albiano in poco tempo. Anche in futuro possono costituire una viabilità alternativa". Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico, ed il vice-coordinatore provinciale Fdi, Umberto Zangani.



"Sulla questione la Regione Liguria si è dimostrata più attenta della Regione Toscana, quest'ultima deve sostenere la richiesta dei sindaci lunigianesi, che, insieme ai colleghi liguri, sottolineano come le rampe abbiano consentito di togliere dall'isolamento oltre 30mila residenti, mille aziende con oltre 6mila addetti. Da luglio tale opera ha migliorato moltissimo gli spostamenti di persone e merci in un'area molto trafficata. Sarebbe miope vanificare gli effetti positivi prodotti da ingenti risorse pubbliche investite" fanno notare Fantozzi e Zangani.