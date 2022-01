Politica



Riccardo Canesi: "Il motocross sulla spiaggia inopportuna iniziativa permessa dall'amministrazione"

sabato, 22 gennaio 2022, 19:18

Riccardo Canesi, denuncia, in una nota stampa, l'inopportuno utilizzo di un'ampia porzione della spiaggia di Marina di Carrara per una iniziativa di motocross, durata tre giorni, a suo dire, del tutto inadatta al luogo e, per questo, punta il dito sull'amministrazione, che ha dato alla società organizzatrice, il permesso.



"Come è possibile consegnare una spiaggia pubblica frequentata intensamente anche d'inverno, per giunta con belle giornate di sole, da chi cammina, da chi corre , da chi vuole respirare un po' di aria buona, da chi vuol fare giocare i bambini e i cani, ad una esibizione rumorosa, molesta e molto inquinante?" dice Canesi, che si chiede inoltre, dove sono andati a finire gli ideali ambientalisti dei pentastellati e infine, esprime anche perplessità per il comportamento della Capitaneria di Porto che non ha provveduto alla vigilanza:" Mi auguro - conclude - che sia l'ultimo infortunio di questa Giunta e che la spiaggia venga "valorizzata" al meglio ed in maniera più rispettosa per tutti".