Riqualificazione del parco, nuovo look per Villa Rinchiostra

mercoledì, 5 gennaio 2022, 17:28

di Roberta Ciriolo

Molte polemiche si sono sollevate riguardo al progetto della riqualificazione del parco di Villa Rinchiosa, soprattutto su come si sarebbe gestita la realtà boschiva. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha voluto fare chiarezza e spiega: "Il programma di intervento della riqualificazione urbana del parco di Villa Rinchiostra è stato emesso nel 2016, vorrei illustrarlo per far capire precisamente a cosa stiamo puntando, per fare chiarezza e tranquillizzare gli animi. Prima di tutto non vogliamo distruggere intere realtà boschive, com'è stato detto, ma vogliamo andare a migliorare una situazione che negli anni è andata a peggiorare, facendo perdere l'antico sfarzo della Villa."

Il progetto nato nel 2017 vorrebbe riprendere il disegno tipico dei giardini settecenteschi, ma rispecchiando le nuove esigenze dei cittadini.

"L'intervento - ha aggiunto Persiani - prevede il ripristino del parco-incalza ancora il sindaco-vorremo che la città di Massa lo potesse nuovamente usare, mantenendo il disegno antico, come ad esempio i percorsi a raggiera, una via di mezzo tra la parte antica e delle innovazioni moderne. Particolare attenzione verrà data alla piantumazione non, appunto, all'abbattimento, verranno sistemate le aiuole e piantate nuove piante. Verrà inserito un parco giochi al posto dei campi sportivi, verrà ripristinato l'impianto di irrigazione e sistemate le vasche e le fontane e per finire verrà realizzata anche una struttura rimovibile per tenere conferenze stampa e mostre per valorizzare la parte artistica e culturale."

L'abbattimento delle piante sarà solo per il ripristino dei percorsi e successivamente verranno tolte solo le piante pericolanti, tutto per il miglioramento della distribuzione degli spazi. Il progetto è stato esaminato e approvato dalla sovrintendenza dei beni culturali di Lucca e di volta in volta verrà monitorato da quest'ultimi.

Ha concluso il sindaco Persiani: "Sarà un parco tutto da vivere e non solo da osservare, con l'aggiunta nella parte sud di un percorso sensoriale con varie essenze che permetteranno di creare uno spazio nuovo, il progetto è stato approvato e quindi siamo stupiti del dibattito che si sia creato e speriamo di aver fatto chiarezza e che si possa andare incontro a tutti i cittadini"

E' intervenuto anche l'assessore Guidi: "Con questo progetto l'amministrazione Persiani consegna alla città un parco pubblico nuovo.Abbiamo avuto diverse segnalazioni che il parco non fosse più agibile e noi ci stiamo preoccupando di riportarlo alla sua forma."

Concentrazione massima sulla parte della sicurezza del parco, verranno installate nuove luminarie e telecamere in tutta la zona.

"Tutto - ha chiuso Guidi - verrà realizzato per recuperare la memoria di questo parco, ma tenendo conto delle nuove esigenze. Come diceva il sindaco, si è sentito parlare dell'abbattimento di piante, ma tanti sono arbusti, non verranno rimosse 80 piante, ma solo quello che servirà per ripristinare le geometrie dei percorsi".



Il vicesindaco di Massa, Andrea Cella, ha parlato dei dibattiti che sono emersi: "L'amministrazione Persiani desta, ogni volta, un gran dibattito e questo non può che fare piacere, perché vuol dire che noi riusciamo anche a passare ai fatti, questo un risultato positivo. Più volte abbiamo dimostrato-continua il vicesindaco-di essere in grado di portare avanti i progetti, in questo caso vogliamo riportare la Villa al suo vecchio splendore. Così chi vuole venire a conosce Massa, non si dovrà basare solo su Marina, ma anche della parte del centro e nella parte nord. Speriamo che le critiche siano costruttive anche per il miglioramento del progetto."



Marco Amorese, delegato della costa, da cittadino che ha vissuto vicino alla Villa Rinchiostra, ha ringraziato per l'opportunità che venga presa in considerazione e fatta risplendere.