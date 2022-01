Politica



Rivoluzione Allegra, la carica dei... 500

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:30

Un vero e proprio trionfo per Rivoluzione Allegra di Massa. In un comunicato, annuncia che le iscrizioni su Massa Carrara stanno raggiungendo le 500 unità, con circa 200 famiglie iscritte, cosa evidenziata dalla presenza di circa cento persone alla riunione tenutasi il 25 gennaio a Carrara.



Il movimento comunica, inoltre, una serie di iniziative a partire dal 27 gennaio, proprio nel giorno della Giornata della Memoria, sul fronte dei diritti civili. "Domani, 27 gennaio,- scrivono - nel Giorno della Memoria, con tutta l'angoscia legata all'immane catastrofe morale, intellettuale e civile in cui l'Europa sprofondò nella prima metà del Novecento, intendiamo ricordare, appunto, che ogni totalitarismo si è caratterizzato al suo sorgere come una "macchina mitologica" capace di dividere le persone, il popolo, tra cittadini di serie A e di serie B, per rovesciare su un comodo capro espiatorio i fallimenti e le difficoltà di un Paese. Nel rispetto degli eventi storici e della comunità ebraica, ci preme tuttavia segnalare – se vogliamo che la Memoria sia cosa viva e non una vuota formula di rito – che ogni processo di assimilazione forzata delle minoranze rappresenta l'opposto del paradigma democratico. Occorre pertanto vigilare su tutti quei dispositivi e provvedimenti che possono rappresentare una deriva autoritaria e soggetta all'arbitrio di chi governa, facendo in modo che le autorità politiche stabiliscano tempi e criteri certi, non già "illimitati" e cangianti, di utilizzo delle normative di emergenza. Questo, se intendiamo fare in modo che la storia non si ripeta in forme nuove".



Altre due iniziative sono previste il 28 e il 31 gennaio :la prima, davanti alla procura, alle ore 9.30 "Affinché vigili, appunto, su tutte le storture, i soprusi, le possibili derive che una legislazione di emergenza pone all'attenzione dell'opinione pubblica" e la seconda alle 13, in centro a Massa " per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la recente introduzione di un lasciapassare per prendere i mezzi pubblici, norma che lede il diritto alla circolazione e in modo indiretto il diritto allo studio per tutti quei giovani che impiegano questi mezzi per recarsi a scuola, pur non essendo soggetti a nessun obbligo. La nostra protesta consisterà nel salire sugli autobus con regolare biglietto di viaggio, ma senza esibire alcun lasciapassare".