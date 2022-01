Politica



Serena Arrighi nuova candidata del centrosinistra punta tutto sul rinnovamento insieme ai giovani

domenica, 23 gennaio 2022, 13:04

di roberta ciriolo

Il centrosinistra sostiene la candidata Serena Arrighi con il suo progetto che coinvolge i giovani e si basa sul rinnovamento della città di Carrara. Il primo augurio viene da parte del segretario provinciale del Pd di Carrara, Enzo Manenti: "Sosteniamo Serena Arrighi perché speriamo nel riformismo. Il percorso che abbiamo fatto all'interno del partito si basa sulla condivisione, insieme ai giovani. Abbiamo invitato al nostro tavolo le vecchie figure del centrosinistra, ma anche delle nuove. Con i giovani dobbiamo proiettare la città nel futuro, che oggi cominciano a prendere coscienza di cosa voglia dire organizzare una lista e partecipare ad un'attività amministrativa comunale".

"Il rinnovamento - conclude Enzo Manenti - voleva individuare una candidatura che si basasse su questi principi".

Si presentano le parti che prendono posto al tavolo del centrosinistra. Spiega la scelta della candidatura di Serena Arrighi il segretario comunale del Pd di Carrara Gian Luca Brizzi: "Abbiamo individuato dei criteri e delle caratteristiche che doveva avere la candidatura e le abbiamo trovate in Serena Arrighi. Ci auguriamo che la candidatura sia condivisa anche dalle altre nostre forze riformiste. Credo che lo sguardo vada rivolto verso qualcos'altro e verso i giovani che ci sostengono. L'unico avversario che abbiamo è la destra, nessun altro, infatti siamo felici del rapporto con il partito repubblicano. Ci proiettiamo verso il futuro e speriamo che questa candidatura recuperi i valori della città".

"I giovani - conclude il segretario Gian Luca Brizzi - faranno un percorso determinante e per questo gli ringraziamo, hanno infatti già iniziato a lavorare tutti insieme a Serena Arrighi".

Partecipano tre giovani rispettivamente Alba Peselli di giovani democratici Carrara, Zoe Stroobant del movimento giovanile della sinistra e Luca Ricci di azione giovanile under 30, sostengono il lavoro di Serena Arrighi che ha come obiettivo riportare Carrara agli antichi splendori e crescere in un ambiente confortevole e più green. Il segretario provinciale Riccardo Pelliccia sottolinea che con la solidarietà si potrà avere il cambiamento.

"Non si andrà contro nessuno - dice il segretario Pelliccia - ma il sindaco si sceglierà per quello che è meglio per la nostra città."

Presente anche il segretario del partito repubblicano Moreno Lorenzini dichiara l'importanza che ha avuto il partito repubblicano per la storia della città, ma che saranno aperti per un rinnovamento se i candidati saranno uniti. Prende la parola Francesco Anselmi, segretario provinciale di sinistra italiana, dice: "La candidata Serena Arrighi ci ha convinto per rappresentare una forma che si rinnova e si evolve e che sta dalla parte di chi ha interesse per la collettività".

Per ultima si presenta la candidata Serena Arrighi raccontando la sua vita prima di spingersi verso la politica. Ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a prendere questa decisione: "La prima motivazione riguarda una necessità di un intervento su Carrara per far si che i giovani possano avere delle prospettive per il futuro."

"Una parola chiave è la solidarietà - dice Serena Arrighi - riscoprire un'identità, soprattutto dopo la pandemia, che si basi sul nuovo, ma non si dimentichi dei vecchi valori della città."

Serena Arrighi, che nella vita è un ingegnere, ha trovato a Carrara una spinta propulsiva per arrivare ad essere un'imprenditrice che adesso non vede più ed è a questo che punta per il futuro. "La parola chiave è la coesione sociale - dice Serena Arrighi - attraverso la scuola, la cultura e lo sport che devono essere valorizzate al massimo".

Conclude Serena Arrighi: "Da adesso ci sarà da camminare e io sono pronta a fare molti chilometri."