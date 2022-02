Politica



Ambiente e natura nel programma di Federica Tommasi, candidata nella lista civica 'Capitale Carrara' a sostegno di Simone Caffaz

lunedì, 7 febbraio 2022, 09:06

Nella squadra di candidati della lista civica Carrara Capitale a sostegno di Simone Caffaz alle prossime elezioni comunali ci sarà anche Federica Tommasi, laureata in scienze ambientali con master Sant'Anna in gestione e controllo dell'ambiente con focus sulla gestione dei rifiuti.

"Ho lasciato Carrara - spiega Tommasi - quando avevo 18 anni, alla volta di Parma dove avevo superato le selezioni per la facoltà di scienze ambientali: la tutela dell'ambiente e degli animali sono sempre stati nella mia natura. Una borsa di studio regionale mi permise di entrare al Sant'Anna e poi vari concorsi ed opportunità mi portarono a Bologna in COOP ITALIA ed ENEA a sviluppare imballaggi ecosostenibili e soluzioni per la gestione dei rifiuti. Sono tornata in Toscana spinta dal richiamo forte per il mare e le mie origini. Ho quindi lavorato per certificare ISO 14001 le imprese del settore cartario, vetrario e metalmeccanico delle vicine Lucca e Pisa, infine sono diventata responsabile ambiente energia e sostenibilità in un terminal portuale a Livorno".

"Più andavo altrove - continua - e più tornando mi riinnamoravo delle nostre Apuane e della nostra costa, questo territorio con potenzialità incredibili così pieno di risorse e bellezze naturali che altre città possono solo sognare, ma in 30 anni di ritorni a casa nei weekend ho visto la mia città spengersi, abbruttirsi, sporcarsi, svuotarsi, desolarsi fino quasi a sparire".

"Ho quindi deciso - prosegue Tommasi - che non potevo più stare a guardare, per questo ho dato la mia disponibilità a Simone Caffaz, che conosco sin dai tempi del liceo per le varie iniziative realizzate allora e per i ruoli politici assunti in seguito.

Ritengo Simone persona pragmatica, riservata ma al contempo molto comunicativa, equilibrata e con grandi capacità di coinvolgimento. La sua formazione ed esperienze politiche lo rendono un candidato sindaco di rilievo di cui mi fido. Non mi sono mai approcciata in prima linea alla politica, che seguo da fuori, ma senso civico è anche mettere le proprie competenze a servizio della città quando questa ne ha estremo bisogno: per questo ho scelto una lista civica".

"Sono di fatto una gestionale - spiega ancora - risolvo problemi con soluzioni innovative e sostenibili, faccio si che l'economia non sia antitetica alla tutela del nostro habitat, gestisco e creo sinergie fino ad allora divergenti, pianifico risultati e misuro prestazioni. Ho per Carrara idee di rivalorizzazione incentrate sugli spazi verdi urbani, la gestione delle spiagge pubbliche, la valorizzazione del territorio in ottica turistico-sportiva".

"Da amante dello sport e della vita - sostiene Tommasi - vorrei la creazione di spazi sportivi all'aperto ove giovani, meno giovani e diversamente abili possano spendere il loro tempo libero, vorrei un miglioramento della rete ciclabile e pedonale per permettere alle persone di camminare e andare in bici in modo più sicuro e piacevole, soprattutto dopo che l'emergenza covid-19 ha portato molti a riscoprire la bellezza dello sport all'aria aperta, vorrei far conoscere i nostri percorsi di trekking."

Tommasi è anche rivolta al futuro definito dai 17 obiettivi dell'Agenda 2030 mondiale e propone idee di economia circolare, rivalutazione di spazi cittadini dismessi, tariffa rifiuti puntuale, educazione ambientale tese al rispetto delle bellezze naturali e delle risorse del territorio, "a cominciare dal nostro Carrione, luogo di avifauna da proteggere e far amare e non da distruggere".

"I prossimi 5 anni - conclude - saranno fondamentali per arrivare al 2030, avremo fondi del PNRR che non dovranno essere persi, sprecati o mal gestiti: è l'occasione per Carrara per rinascere. Confido nel capitale di competenze, capacità, onestà di questa lista e del suo candidato sindaco".