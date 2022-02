Politica



Andrea Tosi (Lega Carrara) a sostegno di Simone Caffaz: "La consulta giovanile tra gli obiettivi"

sabato, 5 febbraio 2022, 12:29

Sarà uno dei più giovani candidati alla carica di consigliere comunale alle prossime amministrative del comune di Carrara previste in primavera. Si tratta di Andrea Tosi, 21 anni appena compiuti lo scorso 20 gennaio, studente alla facoltà di Scienze Politiche della Università di Pisa dove frequenta il secondo anno dopo essersi diplomato al liceo linguistico Montessori di via Lunense a Marina. Lo studio e la militanza politica lo hanno portato ad abbandonare la passione per il calcio dove prima con il Seravezza e poi con il Fossone è arrivato a disputare il campionato regionale juniores realizzando diverse reti da attaccante di razza proprio come il padre Stefano giocatore della Carrarese degli anni 80 e vincitore in maglia azzurra del campionato nazionale Berretti.



"Ho cominciato ad interessarmi di politica a 15 anni - dice il giovane politico - e valutando le proposte e le posizioni dei vari partiti ho individuato nella Lega quello ideale, più vicino al mio modo di pensare e col quale posso manifestare le mie idee e condurre le mie battaglie". E della Lega Andrea Tosi attualmente è responsabile Giovani Carrara e coordinatore regionale del dipartimento scuola. Ed è già certo di un posto nella lista che appoggerà la candidatura di Simone Caffaz a Sindaco del Comune di Carrara.



Cos'è la politica per lei?



"Passione innanzi tutto, dialogo con le persone e vicinanza ai loro problemi anche quelli che sembrano meno importanti ma che invece impattano nella quotidianità. Ad esempio sui miei profili, sollecitato dai cittadini, ho pubblicato foto di buche o di marciapiedi transennati, ricevendo critiche per averlo fatto. Ma secondo me se non cominci a risolvere i piccoli inconvenienti come puoi pensare di realizzare progetti più impegnativi? Ecco secondo me questo modo di ragionare cominciando dalle piccole cose, insieme ad un modo di argomentare che non deve essere mai urlato, è un lato fondamentale della politica"



Cosa pensa dei cinque anni di amministrazione a 5 stelle?



"Alle precedenti elezioni non ho votato ma ho avuto modo di vedere che molta gente aveva creduto nel cambiamento. Sono bastati però pochi mesi perchè le persone si rendessero conto che il requisito dell'onestà non fosse sufficiente ad amministrare una città complessa come la nostra. Occorre competenza, preparazione, studio, capacità di analisi, di dialogo e di comprensione. L'illusione creata si è trasformata in delusione e nel nulla cosmico. Abbiamo analizzato il programma presentato dai 5 stelle rendendoci conto che più dell'80% dei punti non sono stati realizzati, anzi in molti casi nemmeno affrontati ed in alcuni è stato fatto l'esatto contrario. Dopo cinque anni, numeri alla mano, ci ritroviamo con un territorio più povero, meno sicuro e con molte attività commerciali che hanno chiuso"



Da giovane, se dovesse indicare tre priorità per la futura amministrazione, quali sceglierebbe?



"In primis l'istituzione della consulta per i giovani, un organo di collegamento tra l'amministrazione e il mondo giovanile per avere un focus continuo sulle esigenze e sulle richieste del nostro settore. Poi il ripristino degli impianti sportivi, importanti centri di aggregazione, a cominciale dal campo scuola, dai campi sportivi comunali, i palazzetti dello sport, le piscine e le palestre possibilmente con una gestione diretta o mista tra società sportive, giovani e amministrazione. E poi luoghi di studio, lettura, approfondimento o incontro come le biblioteche di Marina e di Avenza chiuse o aperte part time da poco tempo o altri da ricavare in stabili abbandonati in tutto il territorio comunale"



Quali sono stati i motivi che hanno spinto la Lega a promuovere la candidatura di Simone Caffaz?



"Parlo a titolo personale e premetto che non lo conoscevo. Però per approfondire mi sono documentato ed è emerso che ha fatto bene come Presidente della Accademia di Belle Arti inoltre come candidato del centro destra a Carrara ottenne il miglior risultato di sempre nel 2007. Nelle riunioni cui ho partecipato sono rimasto colpito dall'umanità e dalla capacità di mediazione. Non ho dubbi che sarà un ottimo sindaco per la nostra città".