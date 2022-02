Politica



'Attacco alla sede Pd Massa contro i Giovani Democratici'

domenica, 6 febbraio 2022, 18:19

"Questa notte - è scritto in una nota dei Giovani Democratici di Massa - la sede del partito democratico di Massa è stata attaccata, con uno striscione e scritte che riprendevano il nostro comunicato riguardante la Manifestazione del 4 febbraio contro l'alternanza scuola-lavoro. Nel nostro comunicato abbiamo ampiamente spiegato la nostra posizione e il motivo per cui non abbiamo aderito a quella manifestazione. Questa mattina, dopo che ci hanno comunicato quanto era successo, ci siamo immediatamente recati alla sede massese, in cui abbiamo organizzato un sit-in. Noi siamo e saremo sempre pronti ad un confronto, siamo sempre aperti a critiche costruttive e come abbiamo già precedentemente dichiarato apriremo su questa tematica, per noi fondamentale, un dibattito nelle scuole della nostra provincia. Quello che non possiamo accettare sono questi metodi, scorretti e poco democratici in cui si viola lo spazio di una sede partitica solo per avere un minimo di visibilità sui social e sulla stampa. È evidente che dall'altra parte non ci sia l'intenzione di aprire un confronto serio su questa questione, ma solo di trovare un cappio espiatorio con cui potersela prendere".

"Come Giovani Democratici Massa-Carrara - conclude il documento - continueremo a portare avanti le nostre battaglie, con posizioni anche scomode, portando sempre in alto il valore della democrazia. Questi gesti non ci intimidiscono né tantomeno ci sconfortano, anzi ci spronano ad andare avanti con ancora più energia e voglia di far cambiare le cose!"