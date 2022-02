"C'è poco da esultare, i volontari per raccogliere i rifiuti sono la testimonianza di un fallimento"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:40

Rifondazione comunista di Massa Carrara si rivolge direttamente agli studenti della provincia per invitarli allo sciopero contro l'ex alternanza scuola lavoro che si terrà venerdì prossimo 4 febbraio

mercoledì, 2 febbraio 2022, 13:02

Rivoluzione Allegra, che è parte del coordinamento nazionale "Movimenti di Resistenza Costituzionale", ha aderito alla campagna di mobilitazione indetta per le prossime settimane contro obbligo di vaccinazione e Green Pass, declinandola sul territorio provinciale

martedì, 1 febbraio 2022, 22:43

Iniziato con un minuto di silenzio per ricordare Lorenzo, il 18enne morto nell'ultima giornata di alternanza scuola/lavoro e terminata con le ultime frasi del testo di Spini prese in prestito da Kennedy: «Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese»

martedì, 1 febbraio 2022, 09:14

Il coordinamento comunale di Forza Italia Massa, nella persona di Domenico Piedimonte, in un comunicato, ha sollevato il problema dell’accessibilità al NOA per chi si serve dei servizi pubblici e ha fatto notare come l’ospedale apuano, sia l’unico, fra quelli costruiti dalla Sior, sprovvisto di una fermata del bus davanti...

lunedì, 31 gennaio 2022, 12:55

Tra i candidati ad entrare nel prossimo consiglio comunale di Carrara che scaturirà dalle elezioni amministrative c'è anche il professore Mario Ragaglini, per 35 anni docente di Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni all'Itis G. Galilei di Carrara.

sabato, 29 gennaio 2022, 16:58

Così il coordinatore comunale di Forza Italia Riccardo Bruschi che, nella sua analisi, parte dal botta e risposta tra la candidata a sindaco e la Lega dello scorso fine settimana