Politica



Convocato sciopero contro l'alternanza scuola lavoro dopo la morte di Lorenzo Perelli

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:40

Rifondazione comunista di Massa Carrara si rivolge direttamente agli studenti della provincia per invitarli allo sciopero contro l'ex alternanza scuola lavoro che si terrà venerdì prossimo.

"La morte di Lorenzo - dice Rifondazione comunista - ha reso chiaro, che nessuno ti regala niente e sapere di avere ragione non è sufficiente per cambiare le cose. C'è bisogno di un cambio radicale che consenta di dare agli studenti un futuro e non mettere a rischio la loro vita, gli studenti lo devono pretendere."

Rifondazione comunista non spende invece parole per la parte politica e delle istituzioni. Ad esempio per il ministro Orlando che ha reso obbligatoria l'alternanza scuola lavoro con un alto numero di ore.

"Ai giovani democratici - continua nella nota - non aderiscono allo sciopero, non pretendono infatti dei cambiamenti veri. Vorremo aprire un bel dibattito con loro e richiami almeno alla responsabilità di una scelta. Anche di fronte al loro governo, che ha per lo meno permesso le cariche e le manganellate agli studenti in manifestazione, nei giorni scorsi."

Rifondazione comunista è convinta che la scuola debba essere diversa da tutto questo e formare culturalmente i giovani e dargli un futuro consapevole.

"L'alternanza scuola lavoro va abolita, incalza rifondazione comunista e si deve investire sulla scuola in ogni suo aspetto. Rivolgendoci agli studenti - conclude Rifondazione comunista - diciamo loro di lottare per pretendere un futuro dignitoso e soprattutto un futuro che sia da loro scelto e determinato. Noi saremo al loro fianco, come siamo sempre stati. Quindi tutti allo sciopero e non solo gli studenti, ma tutti coloro che pensano alle prossime generazioni e non ai predatori di Confindustria."

R. C.