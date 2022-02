Politica



Fantozzi (FdI): "Registro tumori, il Pd boccia il nostro ordine del giorno"

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:59

"Da anni, abbiamo portato la discussione sull'istituzione del registro tumori in consiglio comunale a Massa ed in consiglio regionale con interrogazioni e mozioni. Purtroppo, in occasione delle sedute regionali sul Bilancio 2022, un ordine del giorno di Fratelli d'Italia proprio sull''istituzione del registro tumori in provincia di Massa Carrara è stato bocciato dal Pd con la motivazione che esiste un registro tumori a livello regionale. La verità è un'altra: ci sono gli studi fatti a livello dei comuni dall'Ispro, peraltro molto datati, ma un registro tumori vero e proprio certificato Airtum, previsto dalla legge, a Massa Carrara non esiste. E comunque stiamo parlando di un territorio molto particolare. Quello apuano è un territorio colpito da varie patologie tumorali data la presenza di industrie chimiche che, nel corso di 50 anni, hanno rilasciato nell'ambiente una molteplicità di sostanze inquinanti ad azione cancerogena, mutagena, teratogena. L'attivazione di un registro tumori è stato chiesto anche da altre forze politiche e dai sindacati, e l'amministrazione di Massa ha fatto un importante lavoro sotto questo aspetto. Il registro tumori è uno strumento che aiuterebbe i medici a intervenire in maniera più puntuale, e permetterebbe alle istituzioni di coordinarsi meglio fra di loro" dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, Presidente della Commissione d'inchiesta sulla pandemia, ed il Capogruppo in Consiglio comunale a Massa e dirigente nazionale, Alessandro Amorese.