Politica



Fermata dell'autobus all'ingresso del Noa: Forza Italia rinnova la richiesta agli alleati

martedì, 1 febbraio 2022, 09:14

Il coordinamento comunale di Forza Italia Massa, nella persona di Domenico Piedimonte, in un comunicato, ha sollevato il problema dell’accessibilità al NOA per chi si serve dei servizi pubblici e ha fatto notare come l’ospedale apuano, sia l’unico, fra quelli costruiti dalla Sior, sprovvisto di una fermata del bus davanti all’entrata, mentre quella su viale Mattei risulta difficoltosa per chi avesse problemi deambulatori o in caso di pioggia e freddo.

A seguito di questa segnalazione, sono già stati avviate le procedure di verifica, con il risultato che si è scoperto che la viabilità da e per gli ospedali Sior è di competenza comunale, per cui, la giunta precedente a quella di Persiani, aveva tracciato il percorso, che, a detta di Piedimonte, non consentirebbe la manovra del bus .

Per cui, il coordinamento di Forza Italia Massa, ha comunicato la sua intenzione di chiedere, tramite una mozione al Sindaco e e al Consiglio, di consentire la fermata del Bus davanti all’ospedale.

Inoltre, ha suggerito di installare una macchina per l’acquisto automatico dei biglietti, negli orari in cui il giornalaio dentro all’ospedale è chiuso, in modo da garantire il servizio ai cittadini:

“Come coordinatore comunale di Forza Italia - ha scritto Piedimonte - essendo stato eletto da un congresso, ho il dovere di lealtà nei confronti delle idee e dei programmi della coalizione per i quali i cittadini ci hanno favorito; senza dimenticare di raccogliere ogni giorno le istanze che ci vengono sottoposte.

Per questo, a giorni presenteremo una mozione rivolta al Sindaco ed alla Giunta per render possibile l'ingresso degli autobus anche al NOA. E visto che ci siamo - conclude - l'autobus potrebbe avere una nuova viabilità che consenta lui di passare anche davanti all'obitorio. Purtroppo, solo chi ha dovuto recarsi in tale luogo per una visita ad un proprio caro, conosce la difficoltà nel raggiungerlo una volta sceso dall'autobus in Viale Mattei”.