FI Giovani: "Chi è contrario alle infrastrutture, è contro il territorio"

mercoledì, 9 febbraio 2022, 16:06

Per celebrare il Giorno del Ricordo è in programma giovedì 10 febbraio il Consiglio comunale in forma solenne: anche quest’anno il Consiglio si terrà in modalità videoconferenza al fine di evitare assembramenti, nell’ambito delle misure dettate per l’emergenza da Covid-19

martedì, 8 febbraio 2022, 21:25

Le perplessità che ha espresso Massa città in comune sul progetto mobilità proposto dal sindaco di Firenze, Nardella, ha aperto un dibattito sul territorio di Massa Carrara, tanto da impegnare nuovi e passati rappresentanti della politica locale

martedì, 8 febbraio 2022, 21:22

No al traforo della Foce. Altro che transizione ecologica e sviluppo armonioso, qui siamo allo scempio inutile, devastante e costosissimo. Rifondazione comunista Massa Carrara si oppone alla realizzazione del traforo della foce

martedì, 8 febbraio 2022, 21:15

Legambiente Carrara ritiene che i trafori della Foce e "Fivizzano-mare" siano opere inutili e dannose per l'ambiente quanto il Ponte sullo Stretto. "Ci sono i soldi del PNRR da sprecare - dice Legambiente Carrara - ma questi soldi non arriverebbero mai, perché il PNRR non finanzia idee, ma progetti immediatamente cantierabili...

martedì, 8 febbraio 2022, 21:10

Il sindacato Spi-Cgil Massa Montignoso, a seguito delle numerose segnalazioni, e in particolare, quella di un lavoratore cui è stato negato il diritto di procedere con una pratica Inps per mancanza del medico di famiglia, andato come molti altri, in pensione, in un comunicato lancia un grido d'allarme

lunedì, 7 febbraio 2022, 09:06

Nella squadra di candidati della lista civica Carrara Capitale a sostegno di Simone Caffaz alle prossime elezioni comunali ci sarà anche Federica Tommasi, laureata in scienze ambientali con master Sant'Anna in gestione e controllo dell'ambiente con focus sulla gestione dei rifiuti