Politica



Forza Italia "Un sì pieno al progetto del traforo della foce"

venerdì, 4 febbraio 2022, 09:05

Forza Italia è a favore del traforo della Foce e anche in Lunigiana dove viene visto come coda finale di una Fivizzano-mare che dovrebbe partire da Reggio Emilia e svolgendo, secondo Forza Italia, un ruolo utile.



Secondo il progetto del "centro studi Alcide de Gasperi" un tratto di circa 2 km percorribile in pochissimi minuti unirebbe il Mirteto a via San Francesco a Carrara.



"Dovrebbe essere vantaggioso-dice Forza Italia-per i pendolari, i turisti, per la maggior sicurezza del tragitto soprattutto in inverno, ma anche per l'aspetto strutturale, nella coesione e sviluppo del tessuto urbano e sociale tra le due città nel medio lungo periodo.



In occasione delle regionali-continua Forza Italia-abbiamo organizzato un sopralluogo con il nostro consigliere regionale, Marco Stella ed il sottosegretario di stato Deborah Bergamini per rinnovare la validità del progetto."



Forza Italia si sente responsabile di questo futuro cambiamento insieme all'inserimento del PRNN proposto dal consigliere regionale Marco stella insieme a Bugliani del PD. "In questa mozione contro il traforo-incalza Forza Italia-i 5 Stelle di Carrara rivelano quella loro matrice di ambientalismo fondamentalista del no a tutto, mentre la posizione del PD carrarese rimane imbarazzante, allineata ai 5 Stelle e contraria al PD massese."



Forza Italia di Carrara è favorevole alle tematiche ambientali nella logica di uno sviluppo sostenibile e sarà portatrice del programma di mandato elettorale in collaborazione con il movimento Verdi Italia che partecipa alla coalizione del sindaco Simone Caffaz.



Conclude Forza Italia citando le parole del rappresentate carrarese Alessandro Nicodemi: "Sono perfettamente d'accordo sulla realizzazione di questa importante opera sul nostro territorio a meno che non si voglia negare la sua sostenibilità ambientale e alimentare sterili polemiche. Fin troppo facile ricordare la strada dei marmi che corre in gran parte in galleria ed ha contributo a liberare la nostra comunità dal traffico e dall'inquinamento veicolare."