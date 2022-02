Politica



Lega Spi-Cgil Massa Montignoso: "Mancano all'appello oltre cento medici di famiglia"

martedì, 8 febbraio 2022, 21:10

Lega Spi-Cgil Massa Montignoso: "Mancano all'appello oltre cento medici di famiglia". Il sindacato Spi-Cgil Massa Montignoso, a seguito delle numerose segnalazioni, e in particolare, quella di un lavoratore cui è stato negato il diritto di procedere con una pratica Inps per mancanza del medico di famiglia, andato come molti altri, in pensione, in un comunicato lancia un grido d'allarme per la mancanza di medici di base sul territorio e incita le amministrazioni comunali di farsi carico di questo grave problema che sta coinvolgendo molti cittadini".

Nell'ASL nord ovest- spiega il sindacato- mancheranno oltre 100 medici di famiglia, ma non solo quelli, mancheranno in tutte le altre specializzazioni. Questo è già stato posto all'attenzione del presidente della Conferenza dei Sindaci. Unitamente alla necessità di potenziare la sanità territoriale e realizzare le case della salute. Il sindaco di un Comune - continua- è la prima autorità in materia di sanità e in quanto tale deve attivare la sua amministrazione programmando orientamenti e linee di indirizzo, rapportandosi con la Regione al fine di definire le politiche sanitarie da applicare nel territorio, a garanzia della salute della popolazione "Il sindacato conclude evidenziando come il territorio sia "debole e debolmente rappresentato nei livelli istituzionali superiori, ma che sta facendo la sua parte per restare ai margini, autoescludendosi dai processi di crescita e sviluppo".