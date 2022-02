Politica



"Alternanza scuola-lavoro, manifestazioni studentesche in sicurezza"

venerdì, 4 febbraio 2022, 20:02

In merito alle manifestazioni studentesche tenutesi nei giorni scorsi ed in previsione di quella che si terrà il 4 febbraio a Carrara, la candidata Serena Arrighi e le forze del centro sinistra sperano che possa essere pacifica e nel rispetto dei manifestanti.

Il centrosinistra inoltre ritiene che la morte di Lorenzo Parelli pur essendo avvenuta in Friuli, sia un avvenimento che travalica ogni confine regionale e ricordi il dramma delle morti nei luoghi di lavoro.

"Non si può e non si deve - dice il centrosinistra - morire nei luoghi di lavoro e tanto meno non si può morire mentre si apprende un lavoro. Bisogna ripensare al rapporto tra scuola ed azienda".

"La cosa più importante - continua il centrosinistra - è che l'alternanza scuola lavoro sia svolta nella più totale sicurezza dei ragazzi e delle ragazze, che siano rivolti alla formazione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e legati da un progetto formativo chiaro a tutti i soggetti coinvolti."

La parola formazione non vuol dire sfruttamento giovanile, i giovani molto spesso hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro.

"Spesso - incalza il centrosinistra - sono costretti ad anni di precariato, che si associa a condizioni di lavoro che con la sicurezza hanno poco a che vedere. Questa situazione dipende sia dal contesto economico e sociale, ma anche da una scuola che non riesce a rispondere alle esigenze che lo sviluppo digitale e i cambiamenti tecnologici stanno imponendo nel mercato del lavoro. Quindi conclude il centrosinistr è necessario non solo ripensare lo strumento dell'alternanza scuola lavoro, ma iniziare a pensare ad un nuovo modello di scuola."

Ro. Cir.