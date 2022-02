Politica



"Massa Carrara fuori dalle politiche infrastrutturali da anni"

martedì, 8 febbraio 2022, 21:25

Le perplessità che ha espresso Massa città in comune sul progetto mobilità proposto dal sindaco di Firenze, Nardella, ha aperto un dibattito sul territorio di Massa Carrara, tanto da impegnare nuovi e passati rappresentanti della politica locale.

"Abbiamo registrato - dice Massa città in comune - un sorta di indignazione generale rispetto alle ipotesi avanzate dal sindaco di Firenze. Pensiamo che la proposta avanzata da Firenze non sia il risultato di un sindaco, ma è il risultato di un lungo processo che affonda le proprie basi in scelte politiche del passato, alle quali nessuno si è opposto."

Massa città in comune non accetta che facciano passare il loro tentativo come propaganda, anzi chiedono come mai questa situazione venga analizzata solo adesso.

"Il nostro territorio - conclude Massa città in comune - ha una valenza strategica essenziale come crocevia di tre regioni, come incrocio di infrastrutture importanti che possono creare elemento di eccellenza sia dal punto di vista economico che sociale."