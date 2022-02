Politica



PNRR: che ne sanno i politici locali del piano nazionale di ripresa e resilienza?

sabato, 5 febbraio 2022, 20:52

di michela carlotti

Uno scollamento tra cittadini e politica, reso manifesto dai sette scrutini che sono stati necessari per ripiegare sul rassicurante e non altrimenti dirimente voto al bis di Mattarella.

C’è qualche peso che non trova più il giusto contrappeso nella nostra architettura costituzionale che, invece, al suo battesimo fu giudicata una delle migliori al mondo.

A livello nazionale, le aspettative dei cittadini non palancari, ovvero la stragrande maggioranza del malridotto popolino italiano, sono costantemente smembrate da gestazioni elefantiache che danno la luce a topolini.

Ristori come briciole, contributi come elemosine, attività che chiudono, lavoratori sospesi per negligenza sanitaria: intanto, la pressione fiscale, solo momentaneamente messa in stand-by, riprende a galoppare più assillante di prima.

E poi il PNRR: da quando è stato annunciato, sembrano non pervenuti i sindaci che ne abbiano granché contezza. In che modo il piccolo comune, la provincia marginale, entra nella programmazione delle priorità e degli interventi?

Pare tutto calato dall’alto: dal governo, alle regioni, alle città metropolitane, alle grandi province. Ma allora i nostri politici locali che margini di manovra hanno? È surreale che loro, gli amministratori, quelli che governano, contestino il PNRR.

Finora da loro abbiamo raccolto risposte poco tecniche e più che altro emotive: “Usciranno bandi” oppure “I bandi già usciti ci tagliano fuori”. O ancor più vaghe battute, come “Ci stiamo lavorando”: a cosa, come, per quando e per dove? Queste, al momento restano risposte non pervenute.

In attesa che qualche politico locale spieghi come, quando dove e perché, la nostra Lunigiana e la nostra provincia di Massa Carrara, vedranno o non-vedranno le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, va da sé che lamentarsi dalla scranna appaia un tantino troppo comodo e poco onesto.