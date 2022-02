Politica



Quale futuro per la destra italiana? Il dialogo a Marina di Carrara tra Salvini, Ceccardi e Capezzone

domenica, 6 febbraio 2022, 17:57

Grande partecipazione di pubblico al Nettuno Club di Marina di Carrara per la presentazione del libro di Daniele Capezzone, 'Per una nuova destra'. Durante l'incontro, moderato dall'eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi (ID), si è collegato Matteo Salvini, attualmente in quarantena perché positivo al covid. Il testo di Daniele Capezzone, edito da Piemme, incrocia in maniera più che mai attuale il momento che sta attraversando il panorama moderato in Italia.



"I valori di riferimento -osserva Ceccardi- le ricette liberali e libertarie, ripercorse da Capezzone, sono sempre valide: meno tasse, meno presenza dello Stato nella vita dei cittadini. E questo riguardo anche alle libertà individuali. La pandemia ha messo a dura prova la libertà di circolazione, di movimento, di scelta. Quello che ci aspetta è superare questa emergenza non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista delle libertà".



"La gestione della pandemia ha rappresentato il paradiso per chi sogna uno Stato onnipresente e ipercontrollore della vita di tutti -ha detto Capezzone- e solo ora cominciamo a rendercene conto. Pensiamo al terrorismo portato avanti dai virologi. Adesso ci ridiamo pure sopra, è arrivato Checco Zalone a vendicarci, dicendo quello che pensavamo di loro, ma solo dopo due anni". Per quanto riguarda lo scenario politico, secondo Capezzone, "il pericolo più grande ora viene da chi cerca di ricostruire un 'centrino', dai volponi che puntano a creare una situazione simile a quella di Monti con Scelta Civica, smontando le possibilità di vittoria della forze moderate dal loro interno".



E proprio contro i progetti centristi di Renzi e Mastella si è scagliato Salvini: "dobbiamo difendere le libertà, ritrovare un'anima e un obiettivo comune, all'insegna dell'Atlantismo. Ma la strada non sono i vecchi esperimenti che hanno come unica ambizione la propria rielezione personale". Per Salvini poi il centrodestra è atteso dal "banco di prova" dei referendum sulla giustizia.