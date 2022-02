Politica



Rivoluzione Allegra, picchetto davanti ai licei Gentileschi e Marconi di Carrara

mercoledì, 2 febbraio 2022, 13:02

Rivoluzione Allegra, che è parte del coordinamento nazionale "Movimenti di Resistenza Costituzionale", ha aderito alla campagna di mobilitazione indetta per le prossime settimane contro obbligo di vaccinazione e Green Pass, declinandola sul territorio provinciale.

"Dopo il riuscito "Procura Day" di venerdì 28 gennaio - afferma Rivoluzione Allegra -, quando sono state depositate presso il Tribunale di Massa oltre 60 denunce contro gli abusi del governo Draghi (e precedente) in materia di decretazione di emergenza, e dopo la manifestazione di disobbedienza civile contro l'uso del GP sui mezzi pubblici del 31 gennaio, che ha visto circa 30 persone salire sugli autobus senza esibire alcun lasciapassare – iniziative che hanno ricevuto decine di migliaia di visualizzazioni e "rimbalzi" in tutto il Paese, proiettando la nostra associazione in testa alla battaglia per i diritti costituzionali –, questo venerdì 4 febbraio ci troveremo tutti davanti ai licei Gentileschi (alle 11,00) e Marconi (alle 12,00) di Carrara. In questi istituti infatti le insegnanti esonerate o differite dalla vaccinazione sono costrette a ottemperare a un rituale ossessivo allo scopo formale di "proteggerle", mentre in realtà sono trattate come vere e proprie appestate. Tuttavia queste persone non sono cittadini di serie B, non sono malate, non rappresentano un pericolo maggiore di un vaccinato e dunque non possono essere trattate in modo difforme dagli altri: significa discriminarle e segregarle senza nessuna possibilità di "regolarizzarsi".

"Rivoluzione Allegra - afferma - ha chiesto pubblicamente alle dirigenze in questione di rimuovere immediatamente i provvedimenti illegittimi: davanti alla loro ostinazione, rispondiamo con il picchetto di protesta, nel corso del quale sensibilizzeremo la pubblica opinione davanti ai troppi abusi in atto, compresi quelli relativi alla cosiddetta "Buona scuola" che fabbrica giovani morti sul lavoro".

"L'intera cittadinanza - conclude - è invitata a prendere parte e ruolo attivo nella difesa di tutti i diritti e dei diritti di tutti, affinché il nostro Paese possa tornare a vivere e a respirare come sta accadendo nel resto d'Europa".