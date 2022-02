Politica



Successo dell'incontro organizzato dagli istituti Salvetti ed Einaudi con Valdo Spini

martedì, 1 febbraio 2022, 22:43

L'incontro che gli istituti Salvetti ed Einaudi hanno organizzato con Valdo Spini per parlare del suo ultimo libro "Sul colle più alto" è stato un momento bello. Iniziato con un minuto di silenzio per ricordare Lorenzo, il 18enne morto nell'ultima giornata di alternanza scuola/lavoro e terminata con le ultime frasi del testo di Spini prese in prestito da Kennedy: «Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese».

"A dimostrazione che la scuola c'è - ha commentato Elena Mosti - nonostante il covid, nonostante tutto. Grazie ai ragazzi e le ragazze, che hanno fatto interventi originali e interessanti, preparandosi e preparando la giornata. Grazie alle professoresse presenti e a quelle che hanno organizzato il tutto (Claudia Benedetti , Laura del Monte e Francesca Puccinelli) e ovviamente grazie a Valdo Spini che per due ore e mezzo ha parlato di politica, di storia italiana ed europea con la sua umiltà e la sua grande cultura: "Le domande delle studentesse e degli studenti erano molto centrate. L'interesse dei giovani alle vicende del mio libro è la cosa che mi da più soddisfazione " ha commentato. È stato un vero piacere per me introdurlo e fare da moderatrice, perché conversare con queste generazioni è motivo di apprendimento anche per noi e rende giustizia al nostro lavoro di insegnanti. Spero di essere riusciti a dimostrargli che la politica è cosa di ognuna e ognuno"