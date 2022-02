Politica



Under 30 di Azione: "Serve una città a misura di giovane"

domenica, 6 febbraio 2022, 23:09

Costituitosi a metà gennaio, il gruppo provinciale degli Under 30 di Azione interviene in merito alla recente ordinanza del sindaco di Massa, che dispone la chiusura a mezzanotte di tutti i locali che somministrano bevande.

"Vi si intravede un piccolo risarcimento a quei cittadini che comprensibilmente si lamentano dell'atteggiamento irrispettoso di alcuni avventori dei locali – dichiarano -. Risarcimento a carico, tuttavia, delle attività commerciali che hanno già sofferto le restrizioni degli ultimi 22 mesi e di quei giovani che faticosamente stanno cercando di riappropriarsi di occasioni di socialità".

Per i giovani di Azione, poche sono le alternative che la città offre ai giovani che vogliono svagarsi. L'auspicio è che si possa costruire una città a misura di giovane, che integri cultura e divertimento.

Luoghi da ritrovare nel parco della Rinchiostra, nel teatro Guglielmi e in tutte le rassegne di eventi che potrebbero animare la città. "Con ciò si eviterebbe la deriva della movida, che però non può e non deve smettere di esistere. Bisogna creare le condizioni che facciano in modo che la notte brava in piazza Mercurio non sia l'unica alternativa per passare il proprio tempo libero".

In poche parole, quello del primo cittadino sarebbe un provvedimento "irrazionale e non all'altezza della situazione. Sarebbe stato meglio – concludono i giovani di Azione - pensare a controlli più capillari e diffusi piuttosto che reprimere indiscriminatamente, con il solito moralismo bacchettone, gli avventori della vita notturna cittadina, senza distinguere una manciata di vandali dalla maggioranza civile".