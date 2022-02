Politica



Volpi (IV): “A Carrara abbiamo un problema: i 5Stelle affidano incarichi a professionisti esterni”

domenica, 6 febbraio 2022, 23:07

Arrivano le risorse del PNRR e andrebbero fatti fare i progetti agli uffici comunali. Elementare Watson! Eppure non succede così. Invece, accade con molta frequenza che l’amministrazione Cinque Stelle di Carrara affidi incarichi esterni ad ingegneri, architetti, avvocati, eccetera, eccetera.

“Ci sono ottimi professionisti presenti a palazzo – afferma Fabrizio Volpi di Italia Viva - in grado di svolgere adeguatamente le loro mansioni, ma che non vengono valorizzati a causa di una pianificazione del lavoro del tutto carente ed insufficiente che non ha di fatto assicurato l'efficace e tempestiva attuazione di interventi già finanziati”.

E se la scusa dei grillini per ricorrere a professionalità esterne è quella di rimediare all’esiguo numero di dipendenti in servizio rispetto alla mole di lavoro urgente da realizzare, allora oltre al danno erariale dello spreco di soldi pubblici, c’è anche la beffa di non aver saputo fare un’adeguata programmazione del fabbisogno del personale.

Oltretutto, con l’aggravante di non aver saputo interpretare la normativa in materia di deroga alla capacità assunzionale degli enti locali con riferimento all’operatività connessa al PNRR.

“Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR – spiega Volpi - i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti possono, in deroga delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000, assumere con contratto a tempo determinato personale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi e non oltre il 31 dicembre 2026. Lo prevede l’art. 31-bis della legge 233 del 2021 che ha convertito il DL 152/2021”.

“Negli ultimi anni, invece, l’amministrazione 5 Stelle per affidare incarichi esterni legati a progetti e attività correnti, ha prelevato e speso una cifra enorme prelevandola dalle casse comunali”. Per Italia Viva è stata portata avanti una politica di sprechi inutili, soprattutto se rapportata ad un momento difficile come quello attuale.

Volpi replica soprattutto all’assessore ai lavori pubblici, Andrea Raggi, sia sui progetti approvati dal PNRR ma anche su quello di Pinqua, scuole e sport: “Il tutto riferito non solo agli innumerevoli incarichi esterni affidati e stipulati con tecnici esterni quali ingegneri ed architetti per le scuole e per gli impianti sportivi, ma anche all’esosa spesa per gli incarichi ad avvocati e studi associati di prestigio per consulenze e per difendere le politiche sbagliate sul marmo che hanno portato gli industriali a presentare centinaia di ricorsi”.

“La prova provata dell’inefficienza amministrativa - a giudizio di Volpi - è ciò che è accaduto per la realizzazione dei progetti del “Bando delle Periferie” lasciato in eredità dall’amministrazione precedente, ma rimasto fermo al palo dal 2017. Situazione che non possiamo permetterci di sottovalutare. La preoccupazione di Italia Viva è che, per come è strutturata oggi la macchina comunale, rischiamo di non riuscire a spendere nei tempi previsti i milioni di euro di risorse che arriveranno tra PNRR e Fondi strutturali 2021-2027: basti pensare che nel periodo 2017-2021 l’amministrazione 5 stelle è stata capace di non realizzare e rinunciare di fatto ai fondi a disposizione”.