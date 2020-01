Pontremoli



Festeggiamo la Befana a Villa Dosi Delfini a Pontremoli in Lunigiana e nei castelli del ducato

martedì, 31 dicembre 2020, 18:06

L'Italia come una simbolica grande calza della Befana che porta in dono arte e cultura, interessanti visite guidate a rocche, castelli, fortezze, tanti divertenti eventi per bambine e bambini con dolce saluto finale. Ci piace immaginare, così, la Befana sulla sua magica scopa in volo sui Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Ci sono anche i tour guidati alla magnifica Villa Dosi Delfini in Lunigiana tra gli eventi in anteprima in carnet dal 4 al 6 gennaio 2020 per chi desidera trascorrere un fine settimana, per il weekend dell'Epifania, tra Emilia, Lombardia e Toscana.

Villa Dosi Delfini a Pontremoli (MS) straordinario esempio di barocco propone, infatti, una apertura straordinaria sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020 e vale davvero fare questo il viaggio non solo per mangiare i gustosi testaroli o i dolci biscotti Amor, ma soprattutto per ammirare sale e saloni affrescati e arredati in maniera mirabile nella sontuosa dimora storica ancora abitata d'estate dai Marchesi Dosi Delfini. Da abbinare anche la tappa al possente Castello del Piagnaro e al Museo delle Statue Stele. Chi vuole fare un giro in Emilia può fare tappa al Castello di Tabiano sulle colline di Salsomaggiore Terme con visite guidate speciali alle 11 e alle 15 lunedì 6 gennaio.

Alla Rocca di Fontanellato, aperta tutti i giorni, c'è alle 15 del 6 gennaio la visita guidata al Castello e dolce saluto per i più piccoli accompagnati dalla simpatica Befana che, di camino in camino, porterà i turisti in viaggio tra le stanze della bellissima roccaforte. I piccoli entreranno in un antico Castello o troveranno elementi in grado di farli sognare come nel magico mondo della magia. Alla Rocca Viscontea di Castell'Arquato è tempo di visita e merenda in Enoteca Comunale, alle 15 del 6 gennaio.

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, tutto addobbato a festa, ci sarà un suggestivo tour con anche l'apertura del passaggio segreto e del giardino illuminato, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, 16.30, 18.00. Domenica 5 gennaio 2020 per allietare il periodo delle festività il Castello di Contignaco torna a proporre un piacevole connubio di storia e sapori, offrendo ai visitatori cinque aperture speciali a cavallo fra il vecchio e il nuovo anno. Gli ospiti saranno dapprima accompagnati a scoprire le sale interne della fortezza e le vicende di cui sono state testimoni le sue pietre millenarie.

Le antiche mura del Castello hanno attraversato ben dieci secoli di storia e, dopo la loro fondazione nell'XI secolo per opera deiPallavicino, sono tra l'altro appartenute agli Aldighieri di Parma, famiglia imparentata col sommo poeta della Commedia, Dante Alighieri.

A conclusione della visita, gli ospiti potranno deliziare i loro palati con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine del Castello: il Bianco del Conte, il Rosso Durante, il Rosso del Sasso e il Rosso del Rio dei Predoni, tutti ottenuti con metodi antichi che esaltano il sapore della tradizione locale. La degustazione sarà accompagnata da alcune dolcezze natalizie tipiche del Parmense, tra cui la deliziosa spongata prodotta dalla Casa del Pane Zalaffi, storica panetteria di Salsomaggiore Terme.

È raccomandata la prenotazione. Apertura straordinaria della Fortezza di Bardi domenica dal 5 al 7 gennaio dalle 10.00 alle 17.00. E apertura straordinaria anche per Villa Medici del Vascello – San Giovanni in Croce, domenica 5 gennaio dalle 14 alle 18 con visite guidate alle 14:30 e 16:00. Qui potrete camminare nelle sale, nel loggiato e nei giardini dove visse Cecilia Gallerani, la "Dama con l'Ermellino" in seguito al matrimonio con il feudatario locale Ludovico Carminati, e scoprire la storia di questa donna di grande fascino e raffinata intelligenza in un percorso multimediale che è anche un appassionante viaggio nella vita del Rinascimento. Per chi vuole pernottare negli Alloggi di Charme del Circuito Castelli del Ducato può scegliere tra 16 favolose location dall'Appennino al Grande Fiume Po. Benvenute e Benvenuti del Circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it