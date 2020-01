Gennaio è il mese più caldo dell'anno, a Pontremoli

Altri articoli in Pontremoli

venerdì, 10 gennaio 2020, 12:13

Il sindaco Lucia Baracchini e l'avvocato Andrea Baldini, esperto di storia locale, tra tradizioni e aneddoti, guide d'eccezione per la visita al centro storico della città in occasione della disfida dei grandi falò d'inverno che accende e incanta i turisti

giovedì, 9 gennaio 2020, 15:15

Il coordinamento comunale di Pontremoli di Forza Italia, per voce di Jacopo Ferri, torna sul tema della sanità in Lunigiana

martedì, 7 gennaio 2020, 15:57

Sarà una serata interamente dedicata ai fiori nel mondo dell'arte quella in programma martedì 14 gennaio alle 21 al Caffè Letterario con Lunicafoto e l'artista Leo Forte. Originario degli Stati Uniti, Leo Forte si è formato in alcune delle istituzioni più prestigiose a livello mondiale, per poi dedicare la sua vita all'arte come pittore...

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:26

La fine di un anno offre sempre un momento per “tirare le somme”, per fare un bilancio di quelli che sono stati i trecentosessantacinque giorni appena trascorsi, per tentare di dare un senso, un filo logico, oppure no, a tutti gli avvenimenti che ci hanno visto protagonisti

martedì, 31 dicembre 2020, 18:06

Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020, visite speciali, eventi per bambini, camminate ed escursioni. www.castellidelducato.it

venerdì, 13 dicembre 2019, 14:45

Nella primavera 2020 si terranno le elezioni regionali nella nostra regione e i nominativi sugli eventuali candidati sono molteplici: da Paolo Del Debbio al sindaco di Grosseto Vivarelli