Portfolio Day: lettura aperta di foto e progetti con Simone Conti

martedì, 21 gennaio 2020, 10:15

È sicuramente una delle pagine più buie della storia italiana, con l'approvazione nel 1938 delle Leggi Razziali – le cosiddette "leggi della vergogna" – il Governo fascista decise di calpestare il diritto alla vita di moltissime famiglie e innocenti tra violenza e terrore

martedì, 21 gennaio 2020, 09:05

Il gruppo politico “Praticamente Democratici” di Pontremoli ha organizzato per il 24 gennaio alle ore 18 presso le Stanze del Teatro “La Rosa” un incontro per presentare il libro “Il cuore nero della città. Viaggio nel neofascismo bresciano” di Federico Gervasoni con la presenza dell’autore

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:20

I carabinieri della stazione di Pontremoli hanno arrestato un 47enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di ben sette furti commessi in danno del locale Distretto Sanitario, situato in via Mazzini, tra il mese di agosto 2018 e il mese di novembre 2019

venerdì, 10 gennaio 2020, 18:58

Come da tradizione, le fazioni di San Nicolò e San Geminiano si sfidano accendendo giganteschi fuochi, sulle sponde dei fiumi Magra e Verde

venerdì, 10 gennaio 2020, 12:13

Il sindaco Lucia Baracchini e l'avvocato Andrea Baldini, esperto di storia locale, tra tradizioni e aneddoti, guide d'eccezione per la visita al centro storico della città in occasione della disfida dei grandi falò d'inverno che accende e incanta i turisti

giovedì, 9 gennaio 2020, 15:15

Il coordinamento comunale di Pontremoli di Forza Italia, per voce di Jacopo Ferri, torna sul tema della sanità in Lunigiana