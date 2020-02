Pontremoli



Coronavirus, una pontremolese in quarantena

venerdì, 28 febbraio 2020, 18:34

Nel primo pomeriggio di oggi, a seguito di comunicazione ricevuta da parte dell'Azienda Asl Toscana Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione Area Funzionale di Igiene Pubblica e Nutrizione, Zona Lunigiana, il sindaco di Pontremoli ha provveduto a far notificare ad una concittadina pontremolese ordinanza restrittiva per l'avvio della misura della quarantena presso la propria residenza.



Tale provvedimento si è reso necessario, come da disposizioni ministeriali e regionali, nonché da protocollo della stessa Azienda Asl, stante il diretto contatto avuto dall'interessata, sul luogo di lavoro in Regione Emilia Romagna, con due casi confermati di malattia infettiva Covid 19. L'interessata è in buone condizione di salute ed allo stato non manifesta sintomi che evidenzino esserle stato trasmesso il medesimo virus.



E' stata altresì disposta la misura dell'isolamento fiduciario attivo per i familiari conviventi, anch'essi ad oggi esenti da qualunque sintomo. La situazione è costantemente sorvegliata e monitorata dal personale sanitario competente.